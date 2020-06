Natalia Cattelani ringrazia tutti con la torta alle albicocche, iniziano i saluti a La prova del cuoco

Bella e buonissima di certo la torta alle albicocche che Natalia Cattelani ha proposto a La prova del cuoco oggi 22 giugno 2020. E’ la torta a più strati con cui Natalia Cattelani oggi ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto in questi anni a La prova del cuoco. Ormai è ufficiale lo sappiamo tutti che La prova del cuoco chiude e che queste sono le ultime ricette La prova del cuoco. Non perdiamo di certo la ricetta della torta di oggi di Natalia, la torta La prova del cuoco con albicocche e panna, un dolce a più strati con tutta la dolcezza e la bravura della Cattelani.

RICETTA LA PROVA DEL CUOCO OGGI 22 GIUGNO 2020 – LA RICETTA DELLA TORTA ALLE ALBICOCCHE DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti – Per la base di chiffon cake: 3 uova, 150 g di farina, 150 g di zucchero, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 60 g di olio, 90 g di acqua, 1 limone bio, radice di zenzero, sale, succo di limone

Per la farcitura: 500 g di panna fresca da montare, 150 g di mascarpone, 20 g di zucchero a velo, 8 albicocche grandi, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di succo di limone, 200 g di sciroppo

Per decorare: 80 g di mandorle tostate in scaglie

Preparazione: dividiamo i tuorli dagli albumi. Nei tuorli aggiungiamo olio, acqua, succo e buccia di limone, la radice di zenzero grattugiata, mescoliamo. In un’altra ciotola versiamo la farina setacciata con il lievito, un pizzico di sale e 70 g di zucchero. Montiamo gli albumi con lo zucchero rimasto, aggiungiamo le polveri al composto liquidi e poi uniamo un po’ alla volta le chiare.

Versiamo nella teglia da 20 cm di diametro con cerniera, mettiamo in forno a 160 gradi per 45 minuti statico.

Sforniamo e mettiamo la torta capovolta appoggiando la tortiera su un rialzo. facciamo raffreddare, rigiriamo e togliamo dalla teglia. Tagliamo la torta in 4 dischi da 1 cm di spessore.

Tagliamo le albicocche a fettine, saltiamo in padella con due cucchiai di zucchero e limone. Montiamo la panna con mascarpone e zucchero a velo.

Bagniamo la prima base della torta con lo sciroppo, aggiungiamo un po’ di albicocche, spalmiamo ¼ di crema e aggiungiamo un altro disco, completiamo proseguendo con gli altri strati. Copriamo con la panna rimasta e decoriamo con le scaglie di mandorle e le fettine di albicocca.