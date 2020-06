Mousse al caramello con salsa di albicocche, Anna Moroni ci delizia con la ricetta di oggi

Dalle Ricette all’italiana di oggi 22 giugno 2020 la ricetta della mousse al caramello con salsa di albicocche di Anna Moroni, un dessert davvero delizioso ma anche un po’ complicato, come ha sottolineato Annina. Invece con la sua spiegazione di oggi a Ricette all’italiana questa mousse non ci sembra per niente difficile da preparare, basta solo fare attenzione e procedere con calma con i vari passaggi. La salsa di albicocche è davvero veloce da fare, più attenzione merita invece il caramello. Anna Moroni alla fine è molto soddisfatta del risultato e ci mostra un’unica coppa con la mousse al caramello e la sua salsa di albicocche completando con il croccante ai semi di sesamo.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI: LA RICETTA DELLA MOUSSE AL CARAMELLO CON SALSA DI ALBICOCCHE

Ingredienti – Per la mousse: 160 g di zucchero semolato, 400 g di panna da montare, altra panna liquida fresca

Per la salsa di albicocche: 100 g di zucchero semolato, 200 g di albicocche, succo di limone

Preparazione: iniziamo dal caramello e versiamo 100 g di zucchero semolato nella padella; Anna Moroni aggiunge anche un goccino di acqua ma volendo si può fare anche a secco. In ogni caso non tocchiamo il caramello. Anna Moroni si dedica con attenzione al caramello per non perdere il momento giusto. Quando il caramello è pronto, aggiungiamo la panna (fresca) che abbiamo scaldato a parte, mescoliamo e versiamo in una ciotola, facciamo raffreddare.

Montiamo la panna fredda e versiamo a filo il composto freddo, amalgamiamo con delicatezza dal basso verso l’alto. Versiamo questo composto nelle coppette e mettiamo in frigo.

Passiamo alla salsa di albicocche e nella pentola versiamo 160 g di zucchero, facciamo sciogliere. Abbiamo già lavato e tagliato a fettine le albicocche, aggiungiamo nella pentola, mescoliamo, aggiungiamo un po’ di succo di limone. Frulliamo la salsa di albicocche e versiamo nella ciotola, facciamo raffreddare.

Prendiamo le coppette dal frigo e completiamo con la salsa di albicocche e del croccante di sesamo che possiamo anche comprare.