La ricetta di Anna Moroni e Ciro del padellino piemontese per Ricette all’italiana

Nuove Ricette all’italiana oggi 20 giugno 2020 e il padellino piemontese è la ricetta che Anna Moroni e Ciro hanno proposto al pubblico con l’aiuto di Annalisa. Il padellino piemontese ricorda una soffice focaccia e Ciro rende la ricetta golosa con la mozzarella, il tonno, i pomodori secchi e il pesto all’aglio. Anna Moroni osserva a distanza tutta la ricetta del padellino piemontese e il risultato è davvero molto goloso, un’idea da copiare. Da Ricette all’italiana oggi il consiglio di preparare il padellino al forno con ben tre lievitazioni. Ecco come Cito ha impasto, cotto e condito il padellino piemontese.

RICETTE ALL’ITALIANA – PADELLINO PIEMONTESE DI ANNA MORONI E CIRO

Ingredienti: 500 g di farina di semola rimacinata, 300 g di acqua, 15 g di sale, 10 g di zucchero, 50 g di pasta madre liofilizzata

Per condire: pesto di aglio, pomodori secchi, fiordilatte, filetti di tonno

Preparazione: versiamo la pasta madre liofilizzata in parte della farina di semola, aggiungiamo parte dell’acqua, lo zucchero, mescoliamo con la forchetta, aggiungiamo un po’ alla volta la farina e il resto dell’acqua, il sale, mescoliamo ancora con la forchetta e appena possibile versiamo il composto sulla spianatoia e impastiamo con le mani, volendo il sale lo possiamo aggiungere anche adesso.

Disponiamo il panetto nella teglia con cerniera unta con l’olio di oliva, facciamo riposare coperto due ore a temperatura ambiente e poi stendiamo l’impasto e disponiamo nel padellino, lasciamo per circa 6 ore in frigo e altre 2 ore a temperatura ambiente.

Tagliamo la mozzarella a fette e poi a listarelle. Tagliamo a listarelle anche i pomodori secchi ma li facciamo andare in padella con un po’ di olio.

Cuociamo poi il padellino piemontese dopo averlo ben unto e mettiamo in forno a 220 gradi al centro del forno per circa 15 minuti. Togliamo dal forno e spalmiamo sul padellino il pesto di aglio e aggiungiamo la mozzarella a listarelle, mettiamo in forno per fare sciogliere la mozzarella. Togliamo dal forno e completiamo con i pomodori secchi e filetti di tonno.