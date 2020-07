Lasagnetta estiva di Anna Moroni, Ricette all’italiana

Dalle Ricette all’italiana di oggi 11 luglio 2020 la ricetta della lasagnetta estiva di Anna, una golosa variante estiva della lasagna. E’ un primo piatto delizioso, perfetto per l’estate, un’idea da cui partire per tante ricette perfette per tutta la famiglia. Con le ricette all’italiana di Anna Moroni sembra tutto così semplice e seguendo i suoi consigli per la ricetta della lasagna estiva sarà davvero facile ottenere il gustoso piatto di oggi. Su Rete 4 le ricette di Anna Moroni da non perdere e oggi la ricetta della lasagna con pomodorini, pesto, pinoli, formaggio e fantasia.

LA RICETTA DELLA LASAGNETTA ESTIVA DI ANNA MORONI – RICETTE ALL’ITALIANA

Preparazione: Anna Moroni utilizza datterini e ciliegini, li taglia a pezzi e li fa marinare con olio, sale, aglio e se vogliamo anche il basilico, facciamo ammorbidire.

Passiamo all’impasto e uniamo le due farine, semola di grano duro rimacinata e la farina tipo 1 e le 2 uova. Facciamo la classica fontana, iniziamo a impastare con la forchetta e poi lavoriamo con le mani. Facciamo riposare minimo mezz’ora in una ciotola con sopra un filo di olio per non farla asciugare.

Prendiamo i pomodori marinati e prepariamo il sughetto: scaldiamo un po’ di olio nel tegame e aggiungiamo i pomodori con tutto il condimento. Facciamo cuocere, aggiungiamo pepe e peperoncino.

Stendiamo la pasta con la nonna papera e mentre lavoriamo la sfoglia aggiungiamo una foglia di basilico fresco che chiudiamo tra due sfoglie, passiamo ancora con la nonna papera e otteniamo i quadrati o rettangoli con e senza basilico. Facciamo lessare nell’acqua bollente con un filo di olio, scoliamo e adagiamo sul canovaccio. Cuociamo prima le sfoglie senza basilico e poi quelle con il basilico.

Nella teglia unta con un po’ di olio disponiamo separate le sfoglie senza basilico, aggiungiamo uno strato di pesto, i pinoli, il formaggio grattugiato. Aggiungiamo le sfoglie sempre senza basilico, copriamo con il sughetto di pomodorini, altro formaggio grattugiato, sfoglia con il basilico e altro pomodoro e formaggio. Ancora sfoglia con basilico, pesto, parmigiano, un po’ di olio dei pomodori. Mettiamo in forno per circa 10 minuti a 190 gradi.