Pasta al pomodoro speciale, la ricetta di Diego Bongiovanni

Non perdete la golosa ricetta della pasta al pomodoro di Diego Bongiovanni, una delle ricette Instagram che lo chef ha mostrato nel dettaglio, l’ultima ricetta prima delle vacanze. Come sempre il simpaticissimo Diego Bongiovanni sul suo profilo Instagram ci regala tanti consigli e non la semplice ricetta. Tutti sappiamo preparare un bel piatto di pasta al pomodoro ma Diego Bongiovanni ha una sua ricetta speciale con i pomodorini rossi e gialli. Sbollenta i pomodori per togliere la pelle, solo 20 secondi, non butta l’acqua di cottura ma la aggiunge alla salsa al pomodoro in padella. Questi e altri consigli per una delle ricette ottime sempre.

LA RICETTA DI DIEGO BONGIOVANNI DELLA PASTA AL POMODORO – RICETTE INSTAGRAM

▪️250 gr di pasta di Gragnano

▪️750 ml di acqua salata

▪️250 gr di pomodori gialli

▪️200 gr di pomodori Rossi

▪️30 ml di olio extravergine

▪️4 foglie di basilico Genovese

▪️1/2 cipolla

▪️1 spicchio di aglio

Preparazione: laviamo i pomodori rossi e gialli ma anche solo rossi se non abbiamo quelli gialli. Tuffiamo i pomodori in acqua bollente leggermente salata, solo 20 secondi e li scoliamo, li raffreddiamo in acqua ghiacciata e li peliamo. In padella scaldiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo una cipolla tagliata a metà, lo spicchio di aglio intero, un peperoncino e facciamo andare un po’ e aggiungiamo i pomodori gialli. Togliamo la cipolla e solo dopo togliamo anche l’olio. Aggiungiamo in padella anche un po’ di acqua di cottura dei pomodori, togliamo anche l’aglio e il peperoncino. Se vogliamo poi possiamo aggiungere altro peperoncino a fine cottura.

Schiacciamo i pomodori per fare perdere tutta la loro acqua e ottenere la salsa, facciamo tutto sempre in padella.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Diego è preciso per mezzo chilo di pasta 1,5 litri di acqua e 15 g di sale, avremo una pasta perfetta. Versiamo la pasta ancora un po’ cruda, ben prima che al dente, in padella e facciamo saltare, completiamo la cottura e aggiungiamo i pomodori rossi, sempre pelati ma tagliati a pezzetti e a cui abbiamo aggiunto il basilico fresco a pezzetti, un po’ di olio di oliva e un pizzico di sale. Una cottura veloce, non facciamo cuocere quindi molto ma muoviamo di continuo la padella. Controlliamo se dobbiamo aggiungere altro sale e serviamo, se vogliamo aggiungiamo del formaggio grattugiato.