Mauro Improta con il figlio Mattia a E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli scialatielli di mare

Scialatielli di mare degli Improta, è la ricetta di oggi 28 settembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno. Gran sorpresa in cucina con Antonella Clerici, ci sono Mauro Importa e suo figlio Mattia, due gocce d’acqua ed entrambi con la passione per la cucina, per le ricette. Si inizia con loro con la ricetta degli scialatielli di mare e la pasta con broccoli e vongole fa già impazzire tutti. Tra ricette e chiacchiere Mauro Improta ci regala minuti di sorrisi e ottima cucina. Antonella Clerici è tornata e ci sono le ricette di E’ sempre mezzogiorno. Mauro Improta non poteva mancare e con lui suo figlio Mattia, bravo come lui, anche davanti alle telecamere. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

LE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI MAURO IMPROTA DEGLI SCIALATIELLI DI MARE

Preparazione: puliamo i broccoli e li lessiamo in acqua bollente e salata, scoliamo e fermiamo la cottura in acqua fredda, velocemente. In padella facciamo aprire le vongole con un po’ di olio e lo spicchio di aglio. Il consiglio è di togliere le vongole una alla volta appena si aprono, quindi occorre fare molta attenzione. Teniamo da parte l’acqua delle vongole.

Tagliamo sottili i calamari che condiamo poi con olio, aglio e prezzemolo tritato, lasciamo da parte.

Impastiamo farina, latte, sale, l’uovo e otteniamo il panetto per fare gli scialatielli. Mauro consiglia di stendere l’impasto con il mattarello.

Versiamo l’acqua delle vongole, filtrata, nel bicchiere alto, aggiungiamo i broccoli e frulliamo. Mettiamo in padella i calamari conditi e facciamo cuocere, aggiungiamo la salsetta verde appena preparata. Togliamo parte delle vongole dal guscio.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata. Scoliamo la pasta e versiamo in padella con le vongole e la crema di broccoli, facciamo saltare e possiamo servire il primo piatto.