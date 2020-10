Passatelli squacquerone e funghi dalle ricette E’ sempre mezzogiorno

Passatelli allo squacquerone e funghi è la ricetta del primo piatto di oggi 7 ottobre per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto goloso, i passatelli li cuociamo nel brodo di gallina. Il consiglio è di aggiungere un po’ di farina all’impasto così avremo i passatelli perfetti che non si rompono. Un’idea golosa la ricetta di E’ sempre mezzogiorno per fare i passatelli conditi con il formaggio, il guanciale e i funghi, una vera delizia. Zia Cri come sempre è pronta ad aiutare chi cucina e Antonella Clerici pronta ad assaggiare un po’ tutto. Ecco la ricetta di oggi 7 ottobre 2020 da E’ sempre mezzogiorno per fare i passatelli allo squacquerone con i funghi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 7 OTTOBRE 2020 – LA RICETTA DEI PASSATELLI ALLO SQUACQUERONE E FUNGHI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il pane grattugiato, il formaggio grattugiato, pepe, sale, noce moscata e la scorza di limone grattugiata, aggiungiamo anche le uova, un uovo a persona, mescoliamo bene il tutto. Se necessario aggiungiamo anche la farina. Otteniamo un composto con cui possiamo fare dei panetti che avvolgiamo nella pellicola. Mettiamo in frigo e facciamo riposare 5 o 6 ore, possiamo anche preparare il composto il giorno prima. La ricetta di zia Cri del rollè di pollo ripieno di ricotta: E’ sempre mezzogiorno

Prepariamo anche un brodo di gallina con gli ingredienti suggeriti.

Nel bicchiere alto versiamo lo squacquerone. Tagliamo a pezzettini il porro e lo facciamo stufare in padella con un po’ di olio, aggiungiamo poi al formaggio nel bicchiere alto. Frulliamo leggermente aggiungendo la panna liquida. Versiamo tutto in padella, a fuoco basso, stemperiamo.

Con lo schiacciapatate facciamo i passatelli che lasciamo cadere direttamente nel brodo bollente. Tostiamo il guanciale a fettine sottili in padella. Appena salgono a galla sono pronti.

Tagliamo a fettine sottilissime i funghi che condiamo con erbe aromatiche tritate, olio, facciamo marinare.

Versiamo i passatelli ben scolati nella padella con la salsa al formaggio. Serviamo completando con guanciale croccante e funghi.