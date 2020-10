La ricetta di zia Cri del rollè di pollo ripieno di ricotta: E’ sempre mezzogiorno

Rollè di pollo alla ricotta è la ricetta di zia Cri di oggi 7 ottobre 2020 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Oggi zia Cristina non inizia la puntata con un dolce ma con un secondo piatto. Petto di pollo, la carne che abbiamo spesso in cucina, costa poco e fa bene, inoltre tante le ricette che possiamo fare con il pollo. Per le ricette E’ sempre mezzogiorno oggi il rollè di pollo a cui aggiungiamo una semplice insalatina o ciò che preferiamo. Non buttiamo niente, utilizziamo la scorza di limone per il ripieno e il succo lo usiamo per condire l’insalata. Facciamo attenzione a non fare toccare la carne cruda con altri alimenti, facciamo attenzione a chiudere bene il contenitore della carne. Ecco come si prepara il pollo ripieno con la ricotta e cotto in forno con la ricetta di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno.

LE RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ZIA CRI DEL ROLLE’ DI POLLO

Ingredienti: li trovate nella foto in basso

Preparazione: stendiamo le fette di petto di pollo e copriamo con la carta forno e lo battiamo per renderlo più sottile. Disponiamo così le fette di carne sulla teglia ottenendo un unico rettangolo, saliamo e pepiamo.

Nella ciotola versiamo la ricotta, sale, pepe, la scorza del limone, il timo, mescoliamo bene e adagiamo questo ripieno sulle fette di pollo. Sulla carta allumino oliata disponiamo la carne farcita, arrotoliamo con l’aiuto della carta e saliamo e pepiamo il rollè, chiudiamo bene nella carta. Prepariamo tutti i rollè scegliendo anche la grandezza. Mettiamo in forno 20 minuti a 180 gradi. Togliamo dal forno, eliminiamo la carta alluminio. Tagliamo a fette spesse.

Di inverno cuociamo il rollè di pollo al momento, d’estate invece possiamo farlo in anticipo e servire anche freddo.

Nella ciotolina, succo di limone, sale, pepe, olio, sbattiamo e abbiamo il condimento per l’insalatina, il contorno del rollè di pollo.