Ellis Vighi a E’ sempre mezzogiorno con la ricetta orecchiette alla contrabbandiera

Una new entry nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ed è Ellis Vighi che ci propone la ricetta delle orecchiette alla contrabbandiera. Non è pugliese ma ha girato il mondo e resta innamorato della cucina e delle ricette pugliesi. Ellis Vighi ha prepara un gran primo piatto con le orecchiette, cavolfiore, prosciutto, cipolle, formaggio e poco altro. Se non riusciamo a fare le orecchiette a mano le possiamo comprare già pronte, fresche. Non perdiamo però tutti i consigli della ricetta di oggi 8 ottobre 2020 di E’ sempre mezzogiorni, la ricetta delle orecchiette di Ellis Vighi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ELLIS VIGHI DELLE ORECCHIETTE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: semola rimacinata, acqua e un filo di olio, impastiamo prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro. Più o meno l’acqua sarà la metà del peso della farina. Formiamo il panetto liscio, avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare la classica mezz’ora. Facciamo le orecchiette tirandole con il coltello. Cuociamo le orecchiette

In padella scaldiamo un pochino di olio di oliva e versiamo il prosciutto crudo a dadini, utilizza la parte vicina allo stinco. Puliamo il cavolo e lo tagliamo a pezzetti, ciuffetti piccoli, lessiamo e che versiamo in padella con il prosciutto. In padella aggiungiamo anche la cipolla a fettine, l’aglio tritato e il peperoncino a pezzettini piccolissimi. Copriamo e facciamo cuocere.

La parte del gambo del cavolo Ellis non la butta, la taglia a pezzetti piccoli e la aggiungiamo nell’acqua di cottura con le orecchiette, oppure la utilizza per un brodo vegetale.

Scoliamo la pasta e versiamo in padella, facciamo saltare aggiungendo un po’ di acqua di cottura, formaggio e completiamo con il prezzemolo tritato, un filo di olio di oliva fresco e pepe.