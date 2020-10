Nuove ricette Benedetta Parodi: facciamo la lasagna alla norma

Continuano ad arrivare le nuove ricette di Benedetta Parodi dal programma di La7 di cui è protagonista…Che cosa ci ha preparato di buono oggi la conduttrice? Tra le nuove ricette di Benedetta Parodi c’è quella della lasagna alla norma, un modo originale per preparare un classico della cucina ma in una variante diversa dal solito.

Vediamo quindi come si prepara la ricetta della lasagna alla norma da Senti chi mangia ( la ricetta vista nella puntata del 19 ottobre 2020). Come avrete capito gli ingredienti principali di queste lasagne sono le melanzane e la ricotta, proprio perchè si tratta di una lasagna alla norma!

LA RICETTA DELLA LASAGNA ALLA NORMA DI BENEDETTA PARODI

Iniziamo con la lista degli ingredienti:

250 gr lasagne all’uovo

500 gr passata di pomodoro

2 melanzane lunghe

1 spicchio aglio

6 foglie basilico fresco

ricotta salata

250 gr ricotta

sale

olio di oliva extravergine o olio evo

pepe

Iniziamo adesso con la preparazione della lasagna alla norma.

Versiamo in una pentola la passata di pomodoro con uno spicchio di aglio. Saliamo, pepiamo e aggiungiamo il basilico. Cuociamo per circa 30 minuti a fuoco basso. Sarà una sorta di salsa rosa che useremo per condire le nostre lasagne.

Tagliamo a dadini le melanzane e friggiamole in olio di semi. Facciamole scolare su carta assorbente. Facciamo lo stesso con delle strisce di melanzana. Aggiungiamo al sugo la ricotta e versiamo, in una pirofila da forno, un po’ di sugo di pomodoro poi facciamo uno strato con le lasagne. La salsa diventerà rosa per questo motivo, per via dell’aggiunta della ricotta. Sulla pasta versiamo altro sugo di pomodoro, un po’ di melanzane e la ricotta salata grattugiata.

Andiamo avanti: mettiamo nuovamente un po’ di sugo di pomodoro, su tutti gli ingredienti e chiudiamo, il primo strato, con altri fogli di pasta.

Ripetiamo nuovamente il procedimento, fino a terminare gli ingredienti a disposizione. Sull’ultimo strato, quello esterno mettiamo: salsa, melanzane a dadini, la ricotta salata e se necessario un filo d’olio.

E adesso cottura: le lasagne alla norma con la ricetta di Benedetta Parodi vanno in forno caldo per circa 20 minuti a 180°. Dopo la cottura sforniamo le Lasagne alla Norma e serviamole, cospargendo ogni porzione con un po’ di ricotta salata grattugiata. Terminiamo con delle foglie di basilico fresco e pezzetti di melanzane.