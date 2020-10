Crespelle di castagne con formaggio e verza di Zia Cri per le ricette E’ sempre mezzogiorno

Con le ricette di Zia Cri oggi 22 ottobre 2020 la ricetta delle crespelle con la farina di castagne ripiene di formaggio e verza. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da non perdere, come tutte le ricette di zia Cri su Rai 1. Ogni giorno è lei con Antonella Clerici a dare il via alla puntata e oggi la ricetta per fare le crespelle di castagne è davvero una delizia. Possiamo ovviamente fare le crespelle anche con la farina classica ma questo è periodo di castagne e il primo piatto del giorno è perfetto. Un ripieno di formaggi e verza e poi il condimento semplice e goloso. Ecco la ricetta di oggi di zia Cri, le crespelle con formaggio e verza per E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTE DELLE CRESPELLE DI ZIA CRI DA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 22 OTTOBRE 2020

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mescoliamo farina di castagne con il latte freddo, aggiungiamo due uova intere e 1 tuorlo, un pizzico di sale e lavoriamo bene il tutto, abbiamo la pastella per le crespelle che possiamo filtrare per eliminare eventuali grumi. In una padella piccola facciamo sciogliere un pezzettino di burro, la padella deve essere leggermente imburrata e ben calda, facciamo così la prima crespella e le altre, all’occorrenza imburriamo.

Per il ripieno mescoliamo la ricotta con il mascarpone, un tuorlo, sale e pepe.

In padella mettiamo due rametti di rosmarini, due spicchi di aglio e aggiungiamo poi la versa che abbiamo lessata, ben sgocciolato e tagliato, saliamo e pepiamo e facciamo insaporire. Aggiungiamo la verza al ripieno di formaggi, mescoliamo.

Farciamo le crespelle con il ripieno e chiudiamo come dei saccottini. Disponiamo nella teglia imburrata e completiamo con burro fuso, pecorino grattugiato e panna. Mettiamo in forno il tempo di gratinare bene le crespelle.