Pasta con salmone, zucchine e crescenza di Benedetta Parodi

Cosa cucinare oggi con i consigli di Benedetta Parodi? Avete salmone fresco e zucchine in casa? Allora la ricetta che vi stiamo per dare è quella giusta. Direttamente dalla cucina di Senti chi mangia, su La7, Benedetta Parodi ha suggerito una nuova ricetta per un primo piatto. Si tratta della pasta con salmone, zucchine e crescenza. Un primo piatto semplicissimo da fare. La stagione giusta è chiaramente l’estate visto che le zucchine sono un ortaggio tipico di quel periodo dell’anno. Ma ormai si sa, la zucchina si trova sempre al supermercato, per cui basta fare la spesa per portare in tavola questa ricetta molto semplice.

LA RICETTA DELLA PASTA CON ZUCCHINE E SALMONE DI BENEDETTA PARODI

Ingredienti:

200 gr pasta

200 gr salmone

1 zucchina

1 confezione certosa

scorze di limone

erba cipollina

olio di oliva extravergine o olio evo

sale

10 gr aceto

Iniziamo quindi con la preparazione della pasta. Mettiamo su una pentola con acqua a bollire per preparare la pasta. Affettiamo le zucchine dopo averle lavate per bene. Prendiamo una padella e dentro mettiamo un filo di olio. Aggiustiamo di sale e poi uniamo anche il salmone e lasciamo cuocere.

Creiamo una salsa cremosa e fresca sciogliendo la crescenza prima con la forchetta e dopo aggiungendo un cucchiaio dell’acqua calda di cottura della pasta. Una volta che la pasta sarà cotta, uniamola al condimento aggiungendo un po’ di scorza di limone ed erba cipollina. Non ci resta che amalgamare per bene e servire calda. Benedetta ha scelto anche di tagliare un paio di fettine di limone per accompagnare. Anche se ricorda un po’ la cucina anni ’80 permette comunque di far capire che il sugo è fresco!

Non ci resta che augurarvi un buon appetito! Le ricette di Benedetta Parodi sono in onda da lunedì al venerdì su La7 alle 17.