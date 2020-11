Daniele Persegani e Zia Cri, la ricetta tortelloni rossi con zafferano e pollo piccante

Dalle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno oggi 3 novembre 2020 la ricetta di Daniele Persegani e zia Cri dei tortelloni rossi co pollo piccante e zafferano. Due piatti in una sola ricetta perché Persegani aggiunge ai suoi tortelloni colorati il pollo. Un piatto unico dalle ricette E’ sempre mezzogiorno e Daniele si fa aiutare in cucina da zia Cri. Ancora una volta la ricetta di un primo piatto di pasta fresca fatta in casa. Possiamo preparare i tortelli di vari colori, in questo caso lo chef ha utilizzato le barbabietole. E’ una ricetta che possiamo seguire anche con i bambini, saranno felici da impastare con i colori.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI TORTELLONI ROSSI DI ZIA CRI E DANIELE PERSEGANI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo dalla sfoglia e lavoriamo la farina con la purea di barbabietole già lavorate con le uova. Otteniamo la sfoglia colorata che facciamo riposare per mezz’ora coperta o avvolta nella pellicola. Tiriamo poi la sfoglia sottile con la nonna papera o con il mattarello.

Passiamo al ripieno e nella ciotola mescoliamo la crescenza o altro formaggio simile con l’erba cipollina tritata, il prezzemolo tritato, sale, peep e formaggio grattugiato.

Dalla sfoglia otteniamo dei dischi farciti con il ripieno al centro, chiudiamo a mezzaluna e poi chiudiamo ancora con le due estremità e otteniamo i tortelloni.

Passiamo alla salsa e facciamo rosolare il cipollotto a fettine con un po’ di burro. Aggiungiamo la pancetta a dadini e anche il pollo a pezzetti che però abbiamo un po’ infarinato. Sfumiamo solo dopo con il vino bianco, saliamo, pepiamo e aggiungiamo zafferano e panna. Aggiungiamo anche il peperoncino.

Cuociamo i tortelloni in acqua bollente e salata, scoliamo e ripassiamo in padella con il pollo e il resto.