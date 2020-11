Lorenzo Biagiarelli prepara le fettuccine all’Alfredo per Antonella Clerici

Vi sono piaciute le fettuccine all’Alfredo suggerite da Lorenzo Biagiarelli nella puntata di oggi 4 novembre 2020 di E’ sempre mezzogiorno? Antonella Clerici le adora, non ha resistito e con la sua forchetta disinfettata le ha assaggiate. Non ha voluto invece seguire la ricetta con la versione delle fettuccine all’Alfredo con il pollo e la panna. Migliore di certo la ricetta di Lorenzo Biagiarelli delle fettuccine fresche preparate con formaggio parmigiano e burro. Tanto burro e tanto formaggio, così otteniamo una cremina golosa. Come sempre le ricette di Lorenzo Biagiarelli ci portano in giro per il nostro Paese e nella tradizione culinaria. Ecco come si fanno le fettuccine burro e formaggio di E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE LORENZO BIAGIARELLI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DELLE FETTUCCINE ALL’ALFREDO

Ingredienti e preparazione: metà farina di semola e metà farina 00 e con 5 uova per ogni 500 g di farina, facciamo così l’impasto per le fettuccine.

Il burro a pezzetti che abbiamo tenuto in ammollo in acqua fredda lo spalmiamo sul fondo del piatto, sono ben 164 g di burro su 400 g di fettuccine. Quindi utilizziamo un vassoio grande, un piatto da portata grande per spalmare bene il burro.

Cuociamo le fettuccine, che sono molto sottili, in acqua bollente salata. Appena salgono a galla e sono cotte. Le scoliamo con il forchettone e mettiamo direttamente nel vassoio, piatto di portata, su cui abbiamo appena spalmato il burro. Aggiungiamo sopra l’acqua di cottura. Facciamo riposare meno di 1 minuto senza toccare la pasta. Aggiungiamo adesso il formaggio grattugiato, il parmigiano che deve essere grattugiato molto fine e setacciato. Possiamo adesso mantecare alzando e mescolando le fettuccine. Abbiamo la cremina e se necessario aggiungiamo un altro po’ di acqua di cottura. Incorporiamo tutto il formaggio continuando a mescolare.

Una delle varianti più diffuse all’estero è quella con il pollo. Possiamo aggiungere le striscioline di pollo cotte in padella, poi panna e altro ma è solo una curiosità per parlare delle fettuccine all’Alfredo come le mangiano in altri Paese; ci fermiamo alla versione migliore, semplicemente burro e parmigiano.