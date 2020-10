U’ scescille, la ricetta di Lorenzo Biagiarelli per E’ sempre mezzogiorno

Dal Molise una ricetta di Lorenzo Biagiarelli, u’ scescille che ha proposto oggi 7 ottobre 2020 per le ricette di E’ sempre mezzogiorno. Un altro piatto goloso e semplice nella cucina di Antonella Clerici. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli conquista tutti con queste crocchette fatte con formaggio, uova, pane grattugiato e poco altro e poi cotte in padella con la salsa preparata anche questa in pochissimo tempo. In cucina c’è sempre zia Cri che dà una mano a tutti e mentre Lorenzo Biagiarelli mescola il composto, lei prepara la salsa. Un risultato gustoso, da provare. Ecco come si fanno u’ scescille al sugo di pomodoro. Non perdete questa e le altre ricette di oggi su Rai 1 con Antonella Clerici ed E’ sempre mezzogiorno. Chissà cosa ci proporrà la prossima settimana Biagiarelli, quale regione andremo e quale piatto potremo scoprire con i suoi consigli in cucina.

RICETTE LORENZO BIAGIARELLI – E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 7 OTTOBRE 2020

Preparazione: per la salsa in padella versiamo un filo di olio, cipolla e peperone tritati, facciamo andare e aggiungiamo i pomodori pelati che spezzettiamo direttamente in padella, saliamo. Facciamo cuocere per una ventina di minuti.

Per l’impasto nella ciotola lavoriamo le uova con il formaggio, aggiungiamo aglio secco tritato, il prezzemolo tritato e mescoliamo, aggiungiamo anche il pane tritato, tanto pane quanto ne serve, si deve assorbire tutto. Facciamo riposare minimo 30 minuti in frigo, ma più tempo sta e meglio si amalgama. Facciamo queste crocchette che disponiamo in padella con la salsa. Aggiungiamo un po’ di acqua bollente in modo da coprire quasi del tutto le polpettine e cuociamo per circa 20 minuti. Completiamo con formaggio grattugiato e prezzemolo tritato. Serviamo il gustoso e semplice piatto che possiamo anche preparare con largo anticipo.