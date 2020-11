Ricetta Anna Moroni: tagliatelle integrali con sugo di alici, le Ricette all’italiana

Dalle Ricette all’italiana di oggi 5 novembre 2020 la ricetta di Anna Moroni delle tagliatelle integrali con sugo di alici, un primo piatto delizioso, semplice ma goloso. Anna Moroni mostra ad Annabruna come si fanno le tagliatelle, come si fa la pasta fresca fatta in casa ma non è davvero semplice. Pomodori secchi tritati al coltello, le alici sott’olio, la mollica di pane raffermo tostato, aglio e se vogliamo anche un po’ di peperoncino ed ecco il primo piatto di oggi di Anna Moroni per le nuove Ricette all’italiana. Non perdete questa e le altre ricette in tv su Rete 4 e non solo.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI

Ingredienti – Per la sfoglia 300 g di farina integrale e 4 uova

Per il condimento: 100 g di pomodori secchi, 30 g di alici sott’olio, sale, olio di oliva, peperoncino semifresco, aglio e mollica di pane raffermo frullata Panzerotti di patate, la ricetta di Anna Moroni di oggi da Ricette all’italiana

Preparazione: ovviamente iniziamo dalla sfoglia e impastiamo la farina integrale con le uova leggermente sbattute. Otteniamo il classico panetto compatto che avvolgiamo nella pellicola e facciamo riposare come sempre per almeno 30 minuti. Stendiamo poi la sfoglia, otteniamo le tagliatelle, magari usiamo la nonna papera invece del mattarello.

Passiamo al condimento e nella padella versiamo un po’ di olio di oliva, aggiungiamo l’aglio e facciamo andare, attenzione a non bruciare l’aglio tritato. Uniamo anche il peperoncino e i filetti di acciughe sott’olio, mescoliamo e facciamo insaporire. Dopo poco uniamo anche i pomodori secchi che abbiamo tenuto in ammollo in acqua tiepida e anche tritato al coltello. Facciamo soffriggere ancora un po’.

In un’altra padella tostiamo la mollica di pane raffermo con un po’ di olio di oliva, solo un filo.

Cuociamo le tagliatelle in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella con il condimento. Facciamo insaporire e serviamo completando con la mollica di pane tostata.