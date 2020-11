Panzerotti di patate, la ricetta di Anna Moroni di oggi da Ricette all’italiana

Tra le tante Ricette all’italiana di Anna Moroni la ricetta dei panzerotti di patate, la ricetta di oggi 5 novembre 2020. Come sempre Anna Moroni ci delizia con ricette semplice e i suoi consigli. I panzerotti di patate sono le crocchette di patate che conosciamo bene. Anna Moroni aggiunge alla ricetta delle crocchette di patate non solo il prezzemolo tritato ma anche la menta ben tritata. Solo un uovo per 500 g di patate lesse, quindi proviamo questa versione molto semplice di Anna Moroni senza dimenticare i formaggi grattugiati, sia pecorino che parmigiano. Strano aggiungere il peperoncino, un suggerimento che la Moroni a Ricette all’italiana propone in versione estratto. Ecco la ricetta di oggi di Anna Moroni per fare questi panzerotti di patate buonissimi. Non perdete le altre ricette in tv e le altre nuove ricette di Anna Moroni su Rete 4.

RICETTE ALL’ITALIANA ANNA MORONI – LA RICETTA DEI PANZEROTTI DI PATATE

Ingredienti: 500 g di patate lesse, 1 uovo, 300 g di parmigiano reggiano, sale, pepe, peperoncino, menta, 70 g di pecorino, pane grattugiato, prezzemolo

Preparazione: laviamo bene le patate e le lessiamo con tutta la buccia, ovviamente le mettiamo in pentola con l’acqua ancora fredda. Se vogliamo fare prima le lessiamo senza la buccia e a pezzi ma con poca acqua. Peliamo, schiacciamo e versiamo nella ciotola. Aggiungiamo il sale, solo un pizzico, l’uovo, i formaggi grattugiati, il prezzemolo tritato, il pepe, la menta sminuzzata e se vogliamo anche del peperoncino. Anna Moroni usa l’estratto di peperoncino.

Versiamo il composto sul banco di lavoro e impastiamo con le mani. Dobbiamo poi ottenere le crocchette.

Passiamo le crocchette nel pane grattugiato. Scaldiamo in pentola o in padella abbondante olio di semi di arachide e friggiamo le crocchette. Scoliamo su carta da cucina. Serviamo le crocchette tiepide ma saranno buonissime anche fredde, sempre.