Ricetta pizzicotti in sugo di salsiccia e funghi di Buzzi per E’ sempre mezzogiorno

E’ la ricetta dei pizzicotti salsiccia e funghi il piatto di Buzzi per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 novembre 2020. E’ una ricetta E’ sempre mezzogiorno molto golosa, prepariamo l’impasto, il sugo e intanto Buzzi racconta di sua moglie Ilaria che in questo periodo è a dieta. I pizzicotti con la ricetta classica si servono con semplice pomodoro e invece a E’ sempre mezzogiorno c’è l’idea di aggiungere salsiccia e funghi. Per la prima volta in cucina in tv vediamo la pasta lievitata cotta in acqua bollente ed ecco un primo piatto super goloso. Ecco come si fanno i pizzicotti al sugo di E’ sempre mezzogiorno ma non perdete le altre ricette in tv di oggi.

RICETTE BUZZI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI PIZZICOTTI SALSICCIA E FUNGHI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: in padella versiamo un generoso filo di olio, l’aglio e i pelati, prepariamo la salsa. Facciamo cuocere, aggiungiamo poco sale ricordando che dobbiamo aggiungere la salsiccia che è salata.

Passiamo all’impasto: farina, lievito di birra in polvere e l’acqua, questi gli ingredienti per iniziare l’impasto; solo dopo uniamo il sale, continuiamo a impastare e alla fine aggiungiamo l’olio, completiamo l’impasto. Versiamo in un contenitore e facciamo lievitare coperto a temperatura ambiente per circa 2 ore.

In padella facciamo rosolare con un filo di olio di oliva la salsiccia sgranata. Tagliamo a fette i funghi e li aggiungiamo alla salsiccia rosolata bene. Versiamo il tutto nel sugo di pomodoro, facciamo insaporire.