Ricette Ivano Ricchebono: corzetti in salsa di noce per E’ sempre mezzogiorno

Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 novembre 2020 la ricetta per fare i corzetti in salsa di noce di Ivano Ricchebono, la ricetta del primo piatto del mercoledì. Ivano Ricchebono ha reso felice Antonella Clerici con un regalo, il timbro di E’ sempre mezzogiorno per i corzetti, così non saranno semplici dischetti di pasta ma deliziosi corzetti personalizzati. Da seguire più di tutto la ricetta per fare la salsa di noci di E’ sempre mezzogiorno, una salsa che non ha bisogno di cottura ma va semplicemente pestato il tutto nel mortaio o frullato con il mixer a immersione. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fanno i corzetti con la salsa alle noci o anche con il pesto.

RICETTE IVANO RICCHEBONO – LA RICETTA DEI CORZETTI DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con uova, vino, olio. Facciamo riposare mezz’ora l’impasto e poi tiriamo la sfoglia non troppo sottile e ritagliamo i corzetti, dischetti che possiamo tagliare con il coppapasta. Antonella Clerici li timbra tutti grazie al regalo di Ivano.

Per la salsa di noci: ammorbidiamo la mollica di pane nel latte fresco. Nel mortaio mettiamo l’aglio e iniziamo a pestare, poco aglio. Aggiungiamo nel mortaio le noci, pestiamo ma possiamo usare anche il mixer a immersione. Aggiungiamo la mollica di pane ben strizzata, amalgamiamo bene aggiungendo anche un po’ di maggiorana spezzettata. Se le noci son troppo amare possiamo mettere anche queste a bagno nel latte. Aggiungiamo alla salsa il parmigiano grattugiato e mescoliamo bene.