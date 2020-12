Gnocchi della vigilia di Natale di Daniele Persegani, ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta degli gnocchi della vigilia di Natale di Persegani, un primo piatto goloso, gli gnocchi con ragù senza carne. Invece della carne Persegani mette in pentola i funghi. E’ molto semplice preparare gli gnocchi con l’impasto di Daniele Persegani, farina e latte caldo, un pochino di sale e tiriamo gli gnocchi. Gli gnocchi della vigilia di Natale sono uno dei tanti primi piatti suggeriti nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Sono settimane che Antonella Clerici e i suoi cuochi mostrano le ricette di Natale, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Un ragù di funghi secchi ma he va cotto tanto, almeno 3 ore, come un ragù di carne. Un piatto ricco perché è della vigilia ma ovviamente sarà anche il piatto perfetto per la domenica, una come tante. Ecco la ricetta degli gnocchi di Natale di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno.

LA RICETTA DEGLI GNOCCHI DELLA VIGILIA DI NATALE DI PERSEGANI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: iniziamo con la salsa e nel tegame mettiamo burro e olio, facciamo sciogliere e uniamo scalogno, carota e sedano tritatissimi.

Mettiamo in funghi secchi in ammollo nel brodo bollente, devo stare a lungo, devono diventare davvero morbidi, poi strizziamo e tritiamo in modo grossolano, attenzione che siano puliti. Filtriamo il brodo se dobbiamo utilizzarlo. Aggiungiamo i funghi nel tegame, sfumiamo con il vino bianco e uniamo poi il concentrato di pomodoro anche un po’ di brodo filtrato. E’ una salsa che parte molto liquida ma deve cuocere anche più di 3 ore. Abbiamo così il ragù scuro senza carne.

Impastiamo farina, latte caldo e un pochino di sale, dobbiamo ottenere gli gnocchi che scaviamo, possiamo anche farlo con le dita tirando i tocchetti di pasta.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, scoliamo quando salgono a galla e condiamo con tanto ragù ai funghi. Completiamo con il formaggio grattugiato.