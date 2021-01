Si torna a cucinare nella cucina di Detto Fatto e dalla puntata del 4 gennaio 2021 arriva la ricetta delle tagliatelle al caffè accompagnate da un ottimo ragù bianco. E chi poteva essere lo chef che si è dedicato alla preparazione di questo piatto se non Beniamino Baleotti? Vediamo come si preparano queste ottime tagliatelle al caffè! Ovviamente il ragù bianco era poca cosa per queste tagliatelle e infatti le accompagneremo con un ottimo ragù bianco.

La ricetta delle tagliatelle al caffè da Detto Fatto

Iniziamo quindi dalle dosi per l’impasto della tagliatella che sarà a base di caffè: 270 grammi di farina, 60 ml di caffè espresso, 30 grammi di semola rimacinata, 2 uova grandi

Accompagneremo queste ottime tagliatelle con il ragù bianco. Ecco quindi gli ingredienti che ci servono: 400 ml di latte, 350 grammi di macinato di maiale, 50 grammi di pancetta macinata, una carota, una cipolla, sedano, alloro, salvia e noce moscata

Per non farci mancare nulla, faremo anche una fonduta di gorgonzola: 200 grammi di gorgonzola dolce, 150 grammi di panna, pepe nero, sale qb

Iniziamo dalla preparazione delle tagliatelle. Ricordiamo che per un impasto al top, il caffè deve essere a temperatura ambiente. Uniamo le due farine, poi lavoriamo per bene con il caffè e le uova; impastiamo per bene, creiamo un bel panetto omogeneo, copriamo con la pellicola e lasciamo riposare. Una volta passato il tempo, tiriamo la sfoglia e facciamo delle tagliatelle di circa 1 cm. Mettiamo su una pentola con l’acqua, quando bolle saliamo e cuociamo le tagliatelle.

Prepariamo il classico ragù con questi ingredienti, al posto del vino usiamo il latte ma la preparazione è praticamente identica al ragù di carne al sugo. Dopo aver messo carne e latte, uniamo gli aromi e lasciamo cuocere per almeno due ore.

Per la fonduta di gorgonzola: in una padella mettiamo il formaggio e la panna. Lasciamo che si scaldi e si fondano per bene insieme, aggiustiamo di sale e pepe. Per finire scoliamo le tagliatelle nel ragù, mescoliamo per bene e poi mantechiamo con la fonduta di gorgonzola.