La ricetta di zia Cri degli stracci con pesto alla trapanese è il primo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 marzo 2021. Per la festa della donna nella cucina di E’ sempre mezzogiorni ci sono gli uomini che aiutano e Alfio prova a stendere la sfoglia mentre gli altri al tavolo tagliano le verdure. Zia Cri ci mostra come si prepara in poco tempo il pesto alla trapanese con la ricotta, i pomodori freschi e secchi, basilico, mandorle, pinoli e poco altro. Un pesto che è davvero veloce, goloso, facile fa preparare, un’ottima idea. Per rendere tutto ancora più semplice possiamo anche scegliere la pasta fresca già pronta o la pasta che usiamo sempre perché la vera golosità di questa ricetta di Zia Cri è il pesto alla trapanese. Non perdete queste e le altre ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – LA RICETTA DEGLI STRACCI CON PESTO ALLA TRAPANESE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso



Preparazione: impastiamo farina e uova, tiriamo la sfoglia e tagliamo gli stracci, in pratica pezzi di pasta di diverse dimensioni e forma.

Tagliamo le melanzane a dadini, le passiamo nella farina. Scaldiamo bene abbondante olio in padella e friggiamo le melanzane, le facciamo dorare. Scoliamo le melanzane su carta da cucina. Possiamo anche evitare le melanzane fritte se vogliamo un piatto un po’ più leggero.