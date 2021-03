Le ricette dei sughi pannosi di Zia Cri per primi piatti golosi

Tra le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 marzo 2021 le ricette di zia Cri per i sughi pannosi. La puntata del mercoledì inizia con un primo piatto e due sughi alla panna, molto diversi tra loro. Per la gioia di Lorenzo Biagiarelli due sughi con la panna, uno con lo speck e il radicchio, uno con piselli e salmone affumicato. Mentre cuoce la pasta prepariamo uno dei due sughi e il primo piatto è pronto per il pranzo. Pasta con piselli, salmone affumicato e panna o pasta con radicchio, speck e panna? Scegliamo la ricetta di zia Cri che preferiamo, la ricetta di oggi di Zia Cri.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI ZIA CRI DEI SUGHI PANNOSI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo subito la pasta in acqua bollente e salata, zia Cri sceglie i sedanini per i sughi pannosi ma possiamo scegliere quella che preferiamo.

In padella facciamo un fondo di cipollotto, lasciamo andare con l’olio, aggiungiamo lo speck a bastoncini, poi aggiungiamo il radicchio crudo a pezzetti, facciamo insaporire e sfumiamo con il vino rosso e facciamo cuocere velocemente. Il vino serve anche per addolcire il radicchio. Saliamo e pepiamo. Solo ala fine aggiungiamo la panna e facciamo asciugare. Versiamo la pasta scolata al dente in padella e completiamo con il formaggi grattugiato, facciamo insaporire e serviamo completando con il radicchio crudo.

In un’altra padella un filo di olio e la cipolla tritata al coltello, attenzione a non fare bruciare la cipolla e aggiungiamo i piselli che abbiamo già scottato velocemente 3 o 4 minuti al bollore. Poi aggiungiamo il salmone affumicato fresco, facciamo insaporire e sfumiamo con il vino bianco. Saliamo e pepiamo. Solo alla fine aggiungiamo la panna e facciamo asciugare. Aromatizziamo con l’aneto. Versiamo la pasta al dente appena scolata e facciamo insaporire. Completiamo con il tuorlo sodo grattugiato.