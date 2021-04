Strozzapreti ai frutti di mare e zenzero, ricetta di Zia Cri

La ricetta degli strozzapreti ai frutti di mare e zenzero è il primo piatto di Zia Cri di oggi 15 aprile 2021, è la prima ricetta del giovedì di E’ sempre mezzogiorno. La ricetta con lo zenzero oggi arriva dopo i consigli sul come coltivare lo zenzero nel nostro giardino o sul nostro balcone. Possiamo preparare in casa gli strozzapreti o possiamo comprare la pasta fresca già pronta. Vongole e cozze ben pulite e intanto tagliamo a bastoncini lo zenzero fresco. Come sempre le ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono ottime, veloci, facili. Non perdete questa e le altre ricette del giovedì con Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina.

RICETTE ZIA CRI – STROZZAPRETI AI FRUTTI DI MARE CON ZENZERO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella pentola mettiamo uno spicchio di aglio grande con i gambi del prezzemolo, qui facciamo aprire i frutti di mare già ben lavati. Aggiungiamo anche il vino bianco.

Impastiamo la farina 00 con la semola e l’acqua, possiamo anche non usare la semola se vogliamo. Facciamo riposare30 minuti e stendiamo la sfoglia, tagliamo a striscioline e tra i palmi delle mani diamo forma agli strozzapreti. La pasta fresca però la possiamo anche comprare già pronta.

In padella facciamo soffriggere lo scalogno tritato con un po’ di olio. Peliamo lo zenzero e tagliamo a bastoncini sottili, aggiungiamo in padella. Possiamo anche aggiungerlo grattugiato. Uniamo anche i pomodori freschi taglia a spicchi, saliamo.

Filtriamo l’acqua dei frutti di mare e ne aggiungiamo un po’ nella padella con i pomodori, aggiungiamo anche i frutti di mare, facciamo insaporire.

Cuociamo in acqua bollente e salata e l’ultimo minuto di cottura lo facciamo nella padella. Facciamo saltare completando con il prezzemolo tritato e anche con dello zenzero grattugiato se ci piace il suo sapore intenso.