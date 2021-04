Tortelli ricotta e tarassaco, la ricetta dei gemelli Robelli

La ricetta dei tortelli ricotta e tarassaco dei gemelli Robelli nella cucina E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Una ricetta di pasta fresca ripiena, il tarassaco con doppia cottura, le cipolle dorate che utilizziamo senza buttare nulla. Utilizziamo anche la buccia delle cipolle, diventa polvere di cipolla. Una ricetta davvero originale, un piatto da copiare subito per un primo che piacerà agli adulti, forse un po’ meno ai bambini. Per completare i tortelli con ripieno di tarassaco e ricotta e crema di cipolla aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiata. Non perdete questa ricetta dei gemelli Robelli per le ricette E’ sempre mezzogiorno del 16 aprile 2021. Buon appetito a tutti con i consigli del venerdì in tv.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI TORTELLI RICOTTA E TARASSACO DEI GEMELLI ROBELLI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la farina con le uova e il sale,

Sbollentiamo il tarassaco, basta 1 minuto e non lo raffreddiamo, scoliamo, tagliamo fine e versiamo in pentola con olio e cipolla già stufata. Facciamo andare per 1 ora, anche 1 ora e mezza, si deve asciugare del tutto.

Nella ciotola mescoliamo la ricotta sgocciolata, meglio se anche setacciata, con il tarassaco ben asciugato e tritato.

Le cipolle dorate con la buccia le mettiamo sulla teglia foderata con la carta forno e cuociamo in forno a 180° C per 1 ora. Tagliamo le estremità, togliamo la buccia. I petali esterni delle cipolle li condiamo con olio, sale e timo, mescoliamo, saranno la guarnizione del piatto.

Il resto della cipolla lo frulliamo con olio e sale, usiamo il mixer a immersione, poi setacciamo. Frulliamo a parte anche la buccia della cipolla.

Tiriamo la sfoglia e tagliamo i dischetti, farciamo con il ripieno, chiudiamo a mezzaluna sigillando bene i bordi, ci aiutiamo con un po’ di acqua. Chiudiamo poi unendo le due estremità e facilmente abbiamo i tortelli. Cuociamo la pasta fresca in abbondante acqua bollente e salata, ha ovviamente una cottura veloce.

Sul piatto versiamo un po’ di crema di cipolla frullata e setacciata, adagiamo i tortelli semplicemente cotti e scolati. Completiamo con i petali di cipolla, la polvere di cipolla e scorza di limone grattugiata.