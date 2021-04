Da non perdere i sughi per le orecchiette, le ricette di Zia Cri, la ricetta di oggi 19 aprile 2021 da E’ sempre mezzogiorno. Un primo piatto anzi due primi piatti ottimi per proporre due idee semplici e veloci ma molto gustose. Le orecchiette con la crema di formaggi e zucchine, le orecchiette con fagiolini e tonno, scegliete quale sugo di Zia cri preferite oppure preparate tutte e due i piatti, sia il sugo bianco che il sugo di Zia Cri con i pomodori. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno e le nuove idee del lunedì con Antonella Clerici su Rai 1.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – LA RICETTA DEI SUGHI PER ORECCHIETTE

Ingredienti – Per la salsa di zucchine, menta e robiola, 350 g di orecchiette, 3 zucchine, 1 mazzetto di menta, 60 g di formaggio grattugiato, 80 g di robiola, la scorza di un limone

Per la salsa di pomodorini, fagiolini e tonno, 350 g di orecchiette, 200 g di fagiolini, 400 g di pomodorini, 150 g di tonno sott’olio, 1 mazzetto di maggiorana, 1 mazzetto di basilico, 2 spicchi d’aglio, ½ cipolla, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tagliamo le zucchine a dadini, mettiamo in padella e facciamo rosolare con un po’ di olio, menta, sale, pepe a fiamma bassa, facciamo cuocere e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua.

Frulliamo il formaggio grattugiato con la robiola, sale, scorza di linone, pepe e un filo di olio, otteniamo una crema densa.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo nella padella con le zucchine e la crema, completiamo con la menta fresca.

Per il secondo sugo: facciamo bollire abbondante acqua salata, versiamo la pasta e anche i fagiolini. In padella facciamo imbiondire la cipolla con olio e aglio in camicia, uniamo il tonno e poi i pomodori tagliati a pezzi, sale, pepe, maggiorana e basilico. Scoliamo le orecchiette un minuto prima della cottura e versiamo nella padella, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura e amalgamiamo. Serviamo completando con basilico e maggiorana.