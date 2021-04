Timballo di riso con fiori di zucca e pesto, ricetta di Ilario Vinciguerra

Un’altra ricetta Detto Fatto oggi 20 aprile 2021, la ricetta del timballo di riso con fiori di zucca e pesto di pomodoro. Vari ingredienti per un gusto che immaginiamo delizioso perché Ilario Vinciguerra manteca il riso con il formaggio fresco di capra e con la provola affumicata. Deliziosa l’idea di foderare lo stampo con i fiori di zucca, avremo così con il pesto di pomodoro un bel primo piatto colorato. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto, la ricetta di Ilario Vinciguerra per un risotto particolare, il timballo di riso con fiori di zucca e pesto.

RICETTE DETTO FATTO – TIMBALLO DI RISO CON FIORI DI ZUCCA E PESTO DI ILARIO VINCIGUERRA

Ingredienti: 400 g di riso carnaroli, 100 g di formaggio fresco di capra, 150 g di pane grattugiato, 100 g di provola affumicata, 100 g di parmigiano reggiano, 12 fiori di zucca, 1 scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, olio di oliva, 1 litri di brodo vegetale, sale q.b.

Pesto di pomodoro: 500 g di passata di pomodori San Marzano, un cucchiaino di aceto bianco, origano fresco, sale, pepe e zucchero

Preparazione: tostiamo il riso in pentola con un filo di olio di oliva, aggiungiamo lo scalogno tritato fine e sfumiamo con il vino bianco. Bagniamo con il brodo vegetale e lasciamo cuocere. Mantechiamo il riso con olio e parmigiano. Aggiungiamo la provola affumicata a dadini o grattugiata e anche il formaggio di capra, amalgamiamo il tutto.

Copriamo lo stampo con olio e pane grattugiato, foderiamo quindi con i fiori di zucca e riempiamo con il riso. Mettiamo in forno 10 minuti a 180° C. In un pentolino versiamo la passata di pomodoro e facciamo ridurre a fiamma bassa, uniamo sale, olio, zucchero e aceto bianco, poi l’origano fresco e versiamo il pesto nella ciotolina. Serviamo su una base di pesto al pomodoro il timballo di riso sformato.