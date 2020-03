A Detto Fatto la ricetta del saltimbocca alla romana di Ilario Vinciguerra

Tartare di manzo o nuovo saltimbocca alla romana? Ilario Vinciguerra per le ricette Detto Fatto rivoluziona un piatto classico romano che diventa altro ma sempre con gli stessi ingredienti e altri aggiunti. Il risultato è deliziosa da vedere, chissà se soddisferà anche il palato. Non ci resta che provare e scoprire se è tutto così buono. Gli ingredienti sono semplici, di certo il risultato è originale, la preparazione è facile, non ci resta che provare, anche se in genere le ricette in tv più seguite sono quelle tradizionali, magari con qualche consiglio in più. Ecco la ricetta Detto Fatto di oggi di Ilario Vinciguerra per provare un piatto nuovo. Non perdete le altre ricette in tv ma appuntamento a domani con una nuova ricetta Detto Fatto.

DETTO FATTO OGGI 2 MARZO 2020 – LA RICETTA DELLA TARTARE DI MANZO E PROSCIUTTO CRUDO E’ IL NUOVO SALTIMBOCCA ALLA ROMANA

Ingredienti: 100 g scarti di prosciutto crudo, 1 l acqua, 2 fogli di colla di pesce, sale e pepe q.b. – 600 g di fesa di manzo, 200 g di mozzarella di bufala, 4 filetti di acciughe sott’olio, 16 fette di prosciutto crudo, 20 pomodorini secchi, erba cipollina, basilico, prezzemolo, 1 panino al latte, olio evo, sale e pepe

Preparazione: nella pentola versiamo 1 litro di acqua e gli scarti del prosciutto crudo, saliamo e pepiamo, filtriamo il brodo e facciamo una riduzione. Aggiungiamo nel brodo due fogli di colla di pesce ammollata. Usiamo gli stampini a forma di cubo 3 x 3 e facciamo dei cubetti di carne. Tagliamo il pane in quadrati e saltiamo in padella con l’olio.

Alla base della tartare mettiamo il pane saltato, aggiungiamo anche le alici sott’olio quindi il quadrato di mozzarella e avvolgiamo intorno una fetta di prosciutto crudo. Versiamo nel piatto un po’ di brodo e sopra la tartare e completiamo con le erbette condite con olio e pomodorini secchi. Serviamo e buon appetito a tutti.