Ricette di primavera: paccheri con fave, pancetta e pecorino di Benedetta Parodi

Torna la ricetta giornaliera di Benedetta Parodi e visto che siamo nel bel mezzo della primavera oggi arriva una ricetta perfetta per questa stagione. E perfetta anche per chi ama le fave. La conduttrice tira fuori dal suo libro di ricette un piatto molto amato: oggi suggerisce la ricetta dei paccheri con le fave, il pecorino e la pancetta. Un primo piatto molto semplice da preparare in casa, perfetto anche per la domenica giorno di festa. E che piacerà davvero a tutti, se ovviamente amate le fave! Ma vediamo passo dopo passo i consigli di Benedetta Parodi per portare in tavola questo primo piatto.

Paccheri fave pecorino e pancetta: una ricetta di Benedetta Parodi

Ecco gli ingredienti per la preparazione di questa ricetta, la lista: 500 gr di paccheri freschi, 100 gr di pancetta o guanciale , 100 gr di pecorino, 200 gr di fave surgelate sgranate, 5 pomodorini , un cipollotto.

Ovviamente visto che siamo in primavera, potrete usare anche delle fave fresche in questo caso i tempi di cottura saranno diversi. Scegliete voi ! Vediamo la preparazione per chi ha le fave surgelate: lessare i paccheri in acqua bollente salata insieme alle fave. Nel frattempo rosolare pancetta con il cipollotto tritato. Quando la pancetta è dorata, unire anche i pomodorini tagliati a pezzetti e fare saltare ancora per pochissimi minuti.Scolare la pasta e le fave tenendo da parte una tazza di acqua di cottura. Saltare la pasta nel sugo a fuoco vivace. Spegnere il fuoco e mantecare con il pecorino e acqua di cottura.

Il piatto è servito. Che ne dite di questa ricetta di Benedetta Parodi, promossa?

( fonte ricetta e foto pagina Fb di Benedetta Parodi)