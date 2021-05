Millefoglie asparagi e crema al formaggio, la ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta della millefoglie asparagi con crema al formaggio è la ricetta di Gian Piero Fava di oggi 13 maggio 2021, la ricetta del primo piatto goloso con la sfoglia verde e la sfoglia gialla. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno una millefoglie con la vellutata, con i formaggi, con i fiori di zucca, con gli asparagi ma in relatà è una golosa lasagna, un primo piatto da provare subito. Gian Piero Fava arricchisce tutti coppando la millefoglie e passando tutto di nuovo in forno. Non perdete consigli e ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della millefoglie con asparagi e formaggi di Gian Piero Fava.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI GIAN PIERO FAVA – MILLEFOGLIE ASPARAGI E CREMA AL FORMAGGIO

Ingredienti: li troviamo nelle foto in basso – Per la pasta gialla 75 g di farina 0, 75 g di semola, 1 uovo, 0.2 g zafferano in polvere, mezzo bicchiere di vino bianco

Preparazione: frulliamo la rucola con un uovo, impastiamo con la semola e vino bianco, abbiamo la sfoglia verde. Facciamo anche l’impasto giallo con i pistilli di zafferano e stendiamo la pasta con la nonna papera.

Tagliamo il cipollotto a fettine e mettiamo in padella con un po’ di olio. Aggiungiamo poi gli asparagi a pezzetti, saliamo e facciamo cuocere, uniamo il timo fresco.

Facciamo il brodo con sedano, carota, cipolla e scarti degli asparagi poi lo filtriamo.

Scaldiamo il latte nella pentola e aggiungiamo il brodo filtrato. A parte sciogliamo il burro e aggiungiamo la farina, mescoliamo e aggiungiamo nel latte e brodo caldi, mescoliamo di continuo e facciamo cuocere, otteniamo una vellutata.

Lessiamo velocemente la sfoglia e facciamo raffreddare. Disponiamo nella teglia lo strato di sfoglia, copriamo con la vellutata, aggiungiamo una parte di asparagi, gorgonzola e parmigiano grattugiato, fiori di zucca. Disponiamo la sfoglia verde, altra besciamella, asparagi, gorgonzola, parmigiano, fiori di zucca e ancora sfoglia gialla, altra vellutata, formaggio grattugiato e mettiamo in forno 25 minuti a 180° C.

Facciamo raffreddare bene, possiamo conservare in frigo o possiamo anche coppare la lasagna e mettiamo in forno a 100° C per altri 15 minuti. Serviamo con la salsina di crema di asparagi.