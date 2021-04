Bocconcini di pollo al curry la ricetta di Gian Piero Fava

Pollo al curry con riso è la ricetta di Gian Piero Fava dalla puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 28 aprile 2021, la ricetta completa tra primo e secondo piatto. Fava utilizza come è giusto fare il riso bianco come pane, completa la cottura del pollo con la salsa golosa, in più riso nero con i piselli. Abbiamo una delle ricette E’ sempre mezzogiorno più belle, colorate e complete, la ricetta dei bocconcini di pollo con salsa al curry e riso bianco e nero. Come sempre le ricette dello chef romano è perfetta e in più ci sono tanti consigli da seguire. Ecco come si fa il pollo al curry con il riso basmati e il riso nero.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO GIAN PIERO FAVA – POLLO AL CURRY CON RISO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il cipollotto, mettiamo in pentola con olio, ananas a dadini e mela verde a dadini con tutta la buccia e facciamo andare qualche minuto. Aggiungiamo il curry e facciamo tostare velocemente. Aggiungiamo la panna da cucina e anche il latte di cocco e lo zenzero, facciamo cuocere e frulliamo.

Il riso nero lo cuociamo in acqua bollente con la scorza di limone e tre semi di cardamomo, la cottura è lunga, circa 35 – 40 minuti. Il riso basmati lo laviamo tre volte con acqua corrente, poi versiamo nella pentola con una volta e mezzo il peso del riso, aggiungiamo la buccia di limone e tre semi di cardamomo. 8-10 minuti dal bollore e con coperchio.

Puliamo il petto di pollo dal grasso e tagliamo a bocconcini, condiamo con salvia, rosmarino, timo e olio, facciamo marinare anche per tutta la notte in frigo. Scaldiamo la padella antiaderente, solo dopo disponiamo i bocconcini di pollo con un po’ dell’olio della marinatura e anche con le spezie. Facciamo rosolare e poi aggiungiamo la salsa gialla che abbiamo frullato.

Lessiamo i piselli 7 minuti in acqua bollente e saltiamo in padella con un po’ di olio e una parte del riso nero cotto, facciamo insaporire. Il riso bianco lo utilizziamo un po’ come il pane.

Serviamo quindi il riso bianco con il pollo al curry, aggiungiamo altra salsa e completiamo con il riso nero e piselli e lamelle di mandorle.