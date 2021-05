Gnocculi cavati con gamberi e zucchine, ricetta di Fabio Potenzano

La ricetta degli gnocculi cavati con gamberi e zucchine è la ricetta di Fabio Potenzano di oggi 14 maggio 2021, la ricetta del primo piatto siciliano. Dobbiamo fare gli gnocchi ma sono gnocchi speciale che nemmeno Anna Moroni conosce. Sono gnocchi ma non sono quelli classici, sono ben più lunghi e schiacciati come le cortecce ma per farli usiamo 8 dita. Davvero una ricetta da copiare oggi con Fabio Potenzano nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Copiamo non solo la ricetta di questi gnocculi cavati con le dita ma anche la salsa fatta con gamberi, zucchine, pomodoro e polvere di mandorle. Ecco la ricetta di oggi dello chef siciliano.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FABIO POTENZANO – GNOCCULI CAVATI CON GAMBERI E ZUCHINE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: semola di grano duro e acqua, impastiamo e abbiamo il panetto. Tagliamo l’impasto a pezzi e lavoriamo ogni pezzo allungandolo con i palmi delle mani, come si fa per i fusilli, quindi caviamo la striscetta di pasta con le 8 dita, pasta schiacciare i polpastrelli sulla pasta.

Tagliamo le zucchine bianche a fettine e friggiamo in olio profondo e ben caldo, scoliamo su carta da cucina, saliamo e aggiungiamo le foglie di menta.

Abbiamo i pomodori freschi tondi, li incidiamo e cuociamo velocemente, pochi secondi in acqua bollente, peliamo e tagliamo a dadini eliminando i semi. Aglio, olio, sale e pepe, condiamo i pomodori.

Cuociamo la pasta fresca in acqua bollente e salata. Intanto, puliamo i gamberi ma alcuni li lasciamo con la testa e li mettiamo in padella con olio, aglio e peperoncino già caldi, poi sfumiamo con il vino bianco. Togliamo subito i gamberi con la testa, togliamo l’aglio e aggiungiamo il pomodoro tagliato a dadini. Facciamo andare velocemente e poi aggiungiamo anche parte delle zucchine fritte. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, facciamo insaporire, completiamo con l’olio di oliva e le mandorle in polvere. Serviamo aggiungendo in ogni piatto qualche gambero con la testa.