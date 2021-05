Tortelli di scarola, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta dei tortelli di scarola, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Mattia e Mauro Improta del 19 maggio 2021. Un primo piatto goloso degli Improta che sono tornati insieme in cucina. Non hanno svelato il perché dell’assenza in cucina di Mattia ma hanno preparato dei ravioli deliziosi. Tortelli o ravioli in ogni caso è una ricetta di Mauro Improta da copiare. Il ripieno è di scarola ma aggiungiamo anche le noci, le acciughe sott’olio e una patata, quindi un ripieno davvero speciale. Ecco la ricetta di oggi di Mauro Improta per fare i tortelli di scarola. Non perdete le altre ricette in tv di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MAURO IMPROTA – TORTELLI DI SCAROLA

Ingredienti: 270 g di farina di semola di grano duro, 30 ml di olio evo, 110 ml di acqua, sale

Per la farcia: ½ cespo di scarola a foglie lisce, 6 acciughe sott’olio,1 patata, 8 gherigli di noci, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe

Per le salse: 250 g di ricotta, 15 g di pinoli, 5 foglie di menta, 5 foglie di basilico, 1 mazzetto di maggiorana, 10 g di pomodori datterini, olio evo, sale e pepe

Preparazione: per i ravioli impastiamo la farina con l’olio, il sale, l’acqua e otteniamo un impasto liscio che facciamo riposare 15 minuti in frigo avvolto nella pellicola. Stendiamo l’impasto spesso 2 mm e ricaviamo dei quadrati da circa 5 cm l’uno.

Per la farcia: in due pentolini diversi con acqua salata lessiamo la scarola e la patata tagliata a dadini. Ripassiamo la scarola in padella con olio, aglio, la patata e le noci sbriciolate. Al centro di ogni quadrato di sfoglia mettiamo il ripieno e un pezzetto di acciuga. Chiudiamo e otteniamo un triangolo e sovrapponiamo le due stremità ripiegando sulle dita ottenendo un tortello.

Per le salse: tostiamo i pinoli in padella e li frulliamo con la ricotta, la menta, il basilico, l’olio, il sale e il pepe.

Spadelliamo i datterini con olio, pepe e sale per pochi minuti a fiamma alta.

Cuociamo i tortelli in acqua bollente e salata per 1 minuto, scoliamo e saltiamo in una padella antiaderente con un filo di olio e maggiorana fresca. Serviamo su una base di ricotta i tortelli e completiamo col sughetto di datterini e la salsina con la ricotta.