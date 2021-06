Pasta alla Norma, le due ricette di Fabio Potenzano

Le Norme, le due ricette di pasta con le melanzane di Fabio Potenzano per E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 4 giugno 2021 e le ricette E’ sempre mezzogiorno sono tutte estive, tutte perfette in questo periodo e per tutta l’estate. Lo chef siciliano ha ideato una nuova ricetta della pasta alla Norma, prepara per tutti la classica pasta alla Norma con le melanzane fritte e il pomodoro e poi anche dei bottoni di pasta fresca con un ripieno di pomodoro ma speciale perché abbiamo delle semisfere di salsa di pomodoro, il tutto servito su una base di crema di ricotta. Due ricette per Fabio Potenzano, ecco la pasta di oggi per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FABIO POTENZANO – LE DUE NORME

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo la cipolla a fettine e mettiamo in pentola con un po’ di olio, uniamo anche l’aglio, i pomodori tagliati a metà e il basilico e facciamo cuocere 20 minuti poi frulliamo il tutto. Versiamo nella padella, qui aggiungiamo un po’ di zucchero e il sale.

Abbiamo la gelatina animale in fogli e la versiamo in parte della salsa di pomodoro, facciamo sciogliere e versiamo negli stampini di silicone, facciamo raffreddare e mettiamo nel congelatore.

Per la pasta impastiamo le farine con le uova. Abbiamo però anche la pasta secca. Tiriamo la sfoglia e farciamo con le semisfere di pomodoro e copriamo con altra sfoglia, ritagliamo i bottoni di pasta ripiena. Cuociamo in acqua bollente e salata sia la pasta fresca ripiena che la pasta secca, ovviamente hanno cotture diverse.

Friggiamo le melanzane a fette e con la buccia. Sbollentiamo i pomodori, scoliamo, togliamo la pelle, togliamo i semi e la polpa la tagliamo a dadini.

Nella ciotola mettiamo la ricotta fresca e un pezzo di ricotta secca, mescoliamo. Versiamo le melanzane fritte nella salsa pronta in padella, qui aggiungiamo la pasta secca appena scolata, facciamo saltare e serviamo con la ricotta grattugiata, basilico fresco e altre melanzane fritte.

I bottoncini invece li serviamo sulla crema di ricotta e completiamo con melanzane fritte, basilico e pomodorini freschi a dadini, pepe fresco macinato.