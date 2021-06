Spaghetti al vino rosso, la ricetta di Fabrizio Rebollini

Spaghetti al vino rosso, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 23 giugno 2021, la ricetta di Fabrizio Rebollini. Lo chef è di poche parole ma per questa ricetta degli spaghetti al vino rosso non servono molte spiegazioni perché è davvero una delle ricette E’ sempre mezzogiorno più facili e veloci. Spaghetti cotti nel vino rosso ma Rebollini cuoce qualche minuto in acqua bollente e salata la pasta, il tempo di ammorbidirla e poi la scola nel vino rosso già ridotto. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le ultime di questa prima favolosa edizione di Antonella Clerici. Sono le ultime ricette per E’ sempre mezzogiorno che chiuderà questa stagione lasciando al pubblico tantissime idee in cucina. Primi piatti semplici e veloci come questo, secondo piatti freddi per l’estate, tanti contorni ma anche tantissimi dolci. Intanto, gustiamo questi spaghetti di Rebollini, perfetti anche quando fa freddo, magari adesso preferiamo le insalate.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – SPAGHETTI AL VINO ROSSO DI FABRIZIO REBOLLINI

Ingredienti: 400 g di spaghetti, 500 ml di vino rosso, 200 g di pasta di salame, 1 filone di pane casereccio, 50 g di burro, olio evo

Preparazione: facciamo ridurre il vino rosso nella padella antiaderente. Mettiamo gli spaghetti in acqua bollente e salata ma solo per pochi minuti, il tempo di farli ammorbidire e versiamo ancora crudi nella riduzione di vino rosso, facciamo cuocere qui aggiungendo anche il burro e mescolando.

In un’altra padella mettiamo la pasta di salame, facciamo rosolare e cuocere

Grattugiamo il pane raffermo e mettiamo in un’altra padella ben calda con un po’ di olio e facciamo abbrustolire.

Quando gli spaghetti sono pronti li condiamo con la carne cotta e serviamo completando con il pane grattugiato e abbrustolito. Una ricetta davvero molto semplice, un piatto unico perché completo.