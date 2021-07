Garganelli gialli con crema di piselli e pecorino, la ricetta di Zia Cri

La ricetta di Zia Cri, Cristina Lunardini, per fare una gustosa pasta con i piselli, la ricetta dei garganelli con crema di piselli e pecorino. Garganelli gialli perfetti già da soli, un formato goloso a cui Zia Cri, protagonista di E’ sempre mezzogiorno, aggiunge crema di piselli, pecorino, pancetta. Non serve molto per questo primo piatto di Zia Cri ma non dimentichiamo magari un po’ di butto, pepe e sale. Finita la prima edizione di E’ sempre mezzogiorno Cristina Lunardi sul suo profilo Instagram continua a deliziarci con altre ricette, nuove ricette facili e veloci. Ecco la ricetta per fare la pasta con i piselli, la crema di piselli, guanciale e pecorino.

RICETTE ZIA CRI – PASTA CON PISELLI E PECORINO

Ingredienti: 400 g di garganelli, 1 scalogno, olio di oliva, sale, pepe, burro, 80 g di guanciale, 100 g di piselli e 150 g di pecorino grattugiato

Preparazione: tritiamo lo scalogno. In padella scaldiamo un po’ di olio, aggiungiamo lo scalogno e facciamo rosolare ma attenzione, non bruciamo lo scalogno. Aggiungiamo poi i piselli, aggiungiamo un po’ di acqua e cuociamo i piselli. Saliamo e frulliamo i piselli, otteniamo una crema ben densa, non deve essere una vellutata, niente di liquido.

Cuociamo i garganelli gialli in acqua bollente e salata, va bene anche altro tipo di pasta, altro formato, quello che abbiamo in casa.

In un’altra padella mettiamo il guanciale che abbiamo già tagliato a listarelle, facciamo rosolare e poi aggiungiamo un po’ di acqua di cottura della pasta e il pecorino grattugiamo, mescoliamo e facciamo sciogliere il formaggio. Scoliamo la pasta al dente e versiamo in padella con il guanciale. Aggiungiamo il pepe nero macinato fresco e mantechiamo aggiungendo qualche fiocchetto di burro. Serviamo i garganelli sulla crema di piselli.