Spaghettoni al sugo con tutti i consigli per una ricetta perfetta di Luisanna Messeri

Una ricetta che conosciamo tutti gli spaghettoni col sugo ma la ricetta di Luisanna Messeri ha qualcosa in più, ha il sapore della scorza di limone, ha il sapore del rosmarino, una vera delizia. Anche quando fuori c’è il gran caldo per Luisanna Messeri la pastasciutta va sempre bene ma questa va benissimo. Sarà il sapore del limone a rendere il piatto di Luisanna Messeri fresco, lei dice che è il rosmarino che rinfresca ma poi ride. Potete trovare tante altre ricette di Luisanna Messeri sul suo profilo Instagram, tutte golose e facili da fare. Chissà se la prossima edizione sarà nel cast di E’ sempre mezzogiorno o magari ospite in qualche puntata. Ecco la ricetta per fare la pasta al sugo di Luisanna Messeri.

RICETTE LUISANNA MESSERI – SPAGHETTONI COL SUGO

Ingredienti e preparazione: prepariamo il trito di cipolla, aggiungiamo un po’ di olio e una foglia di alloro, facciamo andare fino a rendere la cipolla colorata ma non brucita e poi aggiungiamo 300 g di carne macinata mista, quindi manzo e maiale. Facciamo rosolare bene la carne sempre mescolando e poi sfumiamo con il vino bianco. Aggiungiamo un barattolo di pomodori pelati e facciamo cuocere 40 minuti.

Solo dopo quanto il sugo è più denso saliamo e pepiamo. Il segreto di Luisanna Messeri è quello di aggiungere la scorza di limone grattugiata e anche un rametto di rosmarino, tutto aggiunto alla fine, lasciato quindi fresco.

Cuociamo gli spaghettoni ma va benissimo qualsiasi tipo di pasta, qualunque formato. Cuociamo e scoliamo al dente, condiamo con il sugo e serviamo completando come preferiamo con o senza formaggio, dipende dal gusto. Luisanna non ha aggiunto il formaggio così saranno evidenti il sapore del limone e del rosmarino. Saranno perfetti anche con il caldo, perché come dice la maestra in cucina toscana la pastasciutta va sempre bene anche con il gran caldo.