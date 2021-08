Carbonara con melanzane, la ricetta di Natalia Cattelani (Video)

E’ una carbonara vegetariana, è la ricetta di Natalia Cattelani per fare la pasta alla carbonara ma con le melanzane, senza pancetta o guanciale. Inoltre, questa ricetta della carbonara vegetariana non prevede nemmeno le uova, Natalia Cattelani le sostituisce con il giallo dei pomodori. E’ una ricetta per un primo piatto buonissimo ma che si prepara davvero in pochissimo tempo. Mentre le melanzane restano sotto sola prepariamo il sughetto giallo e ovviamente controlliamo anche la cottura della pasta, pochi passaggi ancora e possiamo servire questi spaghetti alla carbonara con pomodoro giallo e melanzane fritte, una vera meraviglia. Ecco la ricetta e il video della food blogger più dolce ed esperta in cucina. Non perdete le altre ricette di Natale sulla sua pagina Instagram.

RICETTE NATALIA CATTELANI – CARBONARA CON MELANZANE

Ingredienti: 1 melanzana grande, pomodori gialli, sale, pepe, pecorino grattugiato, olio di oliva, spaghetti, aglio

Preparazione: tagliamo a dadini una melanzana con tutta la buccia, mettiamo sotto sale e lasciamo 10 minuti, poi strizziamo bene e friggiamo in abbondante olio ben caldo, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Tagliamo a pezzettoni dei pomodori gialli, mettiamo in padella con olio e aglio, saliamo e quando sono pronti togliamo la buccia, otteniamo la salsa di pomodoro giallo. Se non troviamo i pomodori gialli grandi possiamo usare anche i pomodorini gialli piccoli, in questo caso non togliamo la buccia.

Cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e salata, scoliamo la pasta al dente. Versiamo nella padella con il sugo di pomodoro giallo, facciamo saltare e insaporire, aggiungiamo ancora un pochino di olio, il pepe macinato fresco, aggiungiamo le melanzane fritte e continuiamo a saltare. Serviamo completando il piatto con il pecorino grattugiato e Natalia Cattelani assicura che questo primo piatto è buonissimo. In basso il video della facilissima ricetta di Natalia Cattelani.