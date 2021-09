Simone Buzzi stupisce con le due ricette all’amatriciana

La ricetta di Simone Buzzi per l’amatriciana ci sorprende perché per la prima volta aggiunge alla ricette E’ sempre mezzogiorno anche una ricetta light. In pratica Buzzi propone i bucatini all’amatriciana in versione classica e anche la ricetta delle mezzemaniche all’amatriciana ma in versione ben più leggera. Un primo piatto di pasta super goloso con il guanciale e anche un primo piatto sempre ottimo ma meno calorico con il guanciale reso croccante in forno e senza grasso. Non perdete queste nuove ricette di Simone Buzzi per E’ sempre mezzogiorno.

Ricette Simone Buzzi per E’ sempre mezzogiorno – Amatriciana, il match dei bucatini

Ingredienti – per l’amatriciana classica, 320 g di bucatini, 200 g di guanciale a fette, 350 g di pomodori San Marzano, 10 ml di aceto di vino bianco, 2 peperoncini freschi, 150 g di pecorino, 60 g di pecorino grattugiato, sale, pepe

Per l’amatriciana light: 320 g di mezzemaniche integrali, 250 g di guanciale a fette, cipolla bianca, 5 g di aceto di vino bianco200 g di salsa di pomodoro, 200 g di pomodorini datterini, 150 g di pecorino, sale e pepe

Preparazione: tagliamo il guanciale e bastoncini spessi, facciamo in una padella antiaderente, facciamo rosolare, sfumiamo l’aceto, uniamo il peperoncino e poi aggiungiamo i pomodori San Marzano senza buccia che schiacciamo con le mani. Saliamo, pepiamo e facciamo cuocere per almeno 20 minuti. Cuociamo la pasta, scoliamo al dente, saltiamo in padella con il sughetto, completiamo con il formaggio grattugiato e anche un po’ di scaglie di pecorino.

Per la versione leggera mettiamo in padella la cipolla tritata, uniamo un po’ di acqua, facciamo andare e uniamo l’aceto di vino. Tagliamo i datterini a metà e condiamo con un filo di olio, teniamo da parte. In padella invece uniamo la passata di pomodoro, pepe e facciamo andare,

Mettiamo le fette di guanciale in forno per 15 minuti a 140° C, lo rendiamo croccante, togliamo poi il grasso e il resto lo sbricioliamo, aggiungiamo in padella. Cuociamo le mezzemaniche e scoliamo al dente, versiamo in padella con la cipolla e il guanciale croccante. Completiamo con formaggio grattugiato e un po’ di acqua di cottura, inoltre i datterini crudi.