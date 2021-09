Gnocchi di ricotta con peperoni, la ricetta di Caterina Ceraudo

La ricetta degli gnocchi di ricotta con peperoni è un primo piatto della new entry di E’ sempre mezzogiorno: Caterina Ceraudo. La chef calabrese che così giovane ha già conquistato una stella ci suggerisce una ricetta goloso ma anche facile, la ricetta di gnocchi fatti con la ricotta, ovviamente con la farina, l’uovo e il formaggio grattugiato. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 settembre 2021 da provare. Anche alla dottoressa Evelina Flachi piacciono molto questi gnocchi di ricotta a cui la chef non aggiunge olio, niente grassi per la crema di peperoni. Ecco la ricetta degli gnocchi con la ricotta da E’ sempre mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Gnocchi di ricotta con peperoni

Ingredienti per 4 persone: sale, 1 kg di peperoni rossi – 1 kg di spinaci, olio evo – Per gli gnocchi 350 g di ricotta di pecora, 60 g di farina, 1 uovo intero e 50 g di formaggio grattugiato

Preparazione: dobbiamo arrostire il peperone in forno disposto sulla teglia e a 180° per 45 minuti circa. Togliamo poi la pelle e i semi e frulliamo con il mixer a immersione aggiungendo semplicemente del sale. Non aggiungiamo olio, basta un po’ di acqua di vegetazione raccolta dopo la cottura.

Scegliamo la ricotta di pecora e la mettiamo nella ciotola, ben asciutta, uniamo il formaggio grattugiato, mescoliamo e aggiungiamo anche la farina e 1 uovo intero, impastiamo il tutto ottenendo un composto omogeneo. Facciamo gli gnocchi ma la chef suggerisce una forma un po’ più grande del solito.

Laviamo gli spinaci, togliamo la parte un po’ più dura e cuociamo velocemente in padella con un poco di olio di oliva e sale. Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, scoliamo quando salgono a galla. Serviamo gli gnocchi sulla crema di peperoni completando con gli spinaci.