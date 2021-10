Spaghetti and meatballs: la ricetta di spaghetti con polpette di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi ha preparato di recente una cena in famiglia in stile americano. La conduttrice ha condiviso con i suoi fan gli scatti della cena e anche le immagini dei buonissimi piatti che ha preparato. E a tutti è davvero venuta l’acquolina in bocca. La Parodi è una grande estimatrice della tradizione culinaria americana e si diletta sempre con delle ricette in stile USA, anche nei suoi programmi in passato, ha mostrato come portare in tavola questi piatti. Oggi abbiamo preso appunti per la ricetta degli spaghetti con le polpette, gli spaghetti con meatballs. Un vero e proprio classico che di certo in Italia è più appetitoso, visto che le polpette sono fatte comunque alla nostra maniera. Che ne dite, prendiamo appunti per preparare questo piatto?

La ricetta spaghetti and meatballs di Benedetta Parodi

Ecco la lista degli ingredienti per la ricetta della pasta: 500 gr macinata di bovino adulto, 250 grammi di salsiccia, 2 fette di pane, Latte qb per ammollare , Sale , noce moscata, 2 uova, 70 g di parmigiano, Farina qb, Olio, 1 litro e mezzo di passata di pomodoro, Una cipolla, Zucchero qb, 800 gr di spaghetti

Mescolare la salsiccia senza budello con la macinata. unire il pane ammollato nel latte le uova il parmigiano il sale la noce moscata. Impastare fino ad avere un impasto omogeneo. fare le polpette, passarle nella farina e rosolarle in padella per pochi minuti.Affettare la cipolla rosolarla in un altro tegame mettere la passata di pomodoro, aggiungere il sale e lo zucchero. Fare cuocere 10 minuti poi aggiungere le polpette rosolate e cuocere un’altra mezz’ora. Lessare gli spaghetti, scolarli e condirli la salsa e con le polpette. La ricetta è pronta, adesso non ci resta che gustare il piatto.