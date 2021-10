Ricette Zia Cri: spaghetti al sugo con tonno e patè di olive

Un’altra ricetta veloce e facilissima di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della pasta con sugo al tonno e patè di olive. Niente di più semplice e anche per questa ricetta di Zia Cri basta cuocere la pasta e intanto preparare in padella il sugo. Prendiamo dei filetti di tonno, magari in vetro, sono migliori del tonno in scatola. Prepariamo il patè di olive in casa, mentre Antonella Clerici lo compra già pronto. In pochi minuti avremo un ottimo primo piatto con le ricette E’ sempre mezzogiorno. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri, le ricette che possiamo seguire in onda su Rai 1 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco come si fa il sugo con tonno e olive ma non perdete le altre ricette di Zia Cri di questa stagione, la seconda nella cucina nel bosco.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Sugo col tonno e patè di olive

Ingredienti: 200 g di tonno sott’olio, 200 g di olive verdi, ½ cipolla bianca, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 tuorlo sodo, 1 limone, olio evo, sale e pepe

Preparazione: tritiamo la cipolla al coltello e la facciamo andare in padella con un pochino di olio di oliva, aggiungiamo poi i filetti di tonno sott’olio già sgocciolati.

Le olive denocciolate le frulliamo con il tuorlo sodo e con il prezzemolo, possiamo frullarle nel bicchiere alto con il mixer a immersione aggiungendo un pochino di acqua o un pochino di olio di oliva. Antonella Clerici compra il patè di olive già pronto per questa ricetta.

Aggiungiamo il patè di olive al tonno in padella e facciamo insaporire ma senza scaldare più. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo e versiamo in padella, facciamo saltare e serviamo il gustoso primo piatto. Possiamo scegliere il formato di pasta che preferiamo, perfetti gli spaghetti.

