Torta di cipolle caramellate, la ricetta di Zia Cri

Che buona la torta di cipolle caramellate preparata oggi 14 ottobre 2021 da Zia Cri. E’ una delle ricette di Zia Cri per E’ sempre mezzogiorno, una torta salata, una ricetta E’ sempre mezzogiorno perfetta da gustare in più occasioni. Possiamo preparare la torta di cipolle caramellate di Cristina Lunardini per un antipasto, un aperitivo, come contorno, come cena veloce. In poco tempo abbiamo un piatto delizioso per chi adora le cipolle cotte. Come sempre in questa seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno è una ricetta veloce, molto facile di Zia Cri. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri ma anche gli altri piatti preparati nella puntata di oggi dagli altri protagonisti.

Ricette Zia Cri E’ sempre mezzogiorno – Torta di cipolle caramellate

Ingredienti: 1 rotolo di pasta sfoglia tonda, 1 kg di cipolle rosse, ½ bicchiere di acqua, 80 g di zucchero, 80 ml di aceto, 30 g di burro, 80 g di pecorino, olio evo, sale e pepe

Preparazione: puliamo le cipolle, le tagliamo a spicchi e mettiamo in padella con un filo di olio e il burro, facciamo rosolare e aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua, facciamo appassire le cipolle. Ovviamente le cipolle vanno tagliate con cura perché saranno la parte superiore della torta salata una volta sformata.

Diluiamo lo zucchero con l’aceto, versiamo sulle cipolle e facciamo addensare, aggiustiamo di sale e pepe.Disponiamo le cipolle cotte in una tortiera, sulla base della tortiera. Se risultano con molto liquido, lo teniamo da parte. Spolveriamo con il pecorino, copriamo con la pasta sfoglia e mettiamo in forno a 180° per 35/40 minuti circa, sforniamo e sformiamo la torta quado ancora è calda.Se rimane il liquido di cottura delle cipolle lo facciamo ridurre e poi lo usiamo per lucidare la torta.

