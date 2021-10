Ravioli alle castagne, la ricetta d’autunno di Gian Piero Fava

Una golosa ricetta con le castagne a E’ sempre mezzogiorno oggi 19 ottobre 2021, la ricetta dei ravioli con ripieno di ricotta e castagne serviti su un letto di crema di zucca. Non è finita perché la ricetta dei ravioli di Gian Piero fava prevede anche semi di zucca, un bel po’ di formaggio grattugiato e anche le castagne essiccate. Una ricetta d’autunno perfetta, un piatto unico anche perché lo chef di E’ sempre mezzogiorno aggiunge anche la salsiccia, una vera bontà da provare subito. Ecco la ricetta di E’ sempre mezzogiorno dei ravioli con le castagne, zucca e salsiccia.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Gian Piero Fava – Ravioli con castagne

Ingredienti – per l’impasto: 150 g di farina di semola, 150 g di farina 0, 2 uova intere, 1 tuorlo, vino bianco

per il ripieno:150 g di castagne cotte al naturale, 1 scalogno, 1 l di brodo vegetale, 200 g di ricotta, 40 g di formaggio grattugiato, 2 rametti di timo sfogliato, noce moscata, olio evo

per la crema di zucca: 400 g di zucca, 1 porro, 1 mazzetto di timo, sale e pepe

per il condimento: 70 g di burro, 1 mazzetto di salvia, 50 g di formaggio grattugiato, 2 salsicce sgranate, 50 g di semi di zucca fritti, 100 g di castagne essiccate a lamelle

Preparazione: impastiamo le due farine con le uova e un pochino di vino bianco, avvolgiamo il panetto nella pellicola o copriamo bene con altro e lasciamo 30 minuti, poi tiriamo la sfoglia con la nonna papera.

Il ripieno va preparato in anticipo, sbucciamo le castagne, le lessiamo e le peliamo, tagliamo a pezzetti e mettiamo in pentola con un pochino di brodo e lo scalogno tritato, facciamo cuocere e asciugare il liquido, facciamo raffreddare e uniamo la ricotta, il formaggio grattugiato, timo, sale e pepe e mescoliamo bene, frulliamo. Stendiamo la sfoglia e proseguiamo con i ravioli e con il ripieno con le castagne, chiudiamo bene.

Per la crema di zucca facciamo andare il porro tagliato sottile con un po’ di olio, uniamo la zucca a dadini, sale, pepe e facciamo cuocere con un po’ di brodo, frulliamo anche questo.

In padella rosoliamo la salsiccia sgranata senza aggiungere altri grassi. Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata. Scoliamo e saltiamo in padella con il burro fuso con un pochino di brodo, aggiungiamo il formaggio grattugiato, facciamo saltare e serviamo i ravioli su crema di zucca completando con la salsiccia, semi di zucca e castagne essiccate.

