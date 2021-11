Ricette Daniele Persegani, facciamo i tortelli di zucca

Con la ricetta di oggi 1 novembre 2021 di Daniele Persegani la ricetta dei tortelli di zucca per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La sfoglia semplice ma con un filo di olio di semi nell’impasto. Il ripieno con la zucca, con la mostarda, con gli amaretti. La fonduta di pane e taleggio e la ricetta di Daniele Persegani è quasi completa. Per finire la ricetta dei tortelli di zucca non mancano burro e salvia così i tortelli con la zucca daranno davvero molto golosi. Ecco la ricetta di oggi di Persegani per fare i tortelli di zucca con panna e formaggio.

E’ sempre mezzogiorno ricette Daniele Persegani – Tortelli di zucca

Ingredienti – per la pasta: 300 g di farina bianca 00, 3 uova, olio di semi

per il ripieno: 300 g di zucca, 150 g di formaggio grattugiato stagionato, 40 g di mostarda di mele, 10 amaretti secchi, noce moscata, 150 g di taleggio, 50 ml di panna fresca, 50 g di burro, 1 mazzetto di salvia, sale e pepe, olio evo

Preparazione: iniziamo ad impastare la farina con le uova aggiungendo solo un pochino di olio di semi, otteniamo il classico panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo per minimo 30 minuti. Togliamo dal frigo e tiriamo la sfoglia, questa volta sottile.

Togliamo la buccia della zucca e la polpa la tagliamo fette spesse che condiamo con olio, sale pepe, chiudiamo nella carta forno e poi nella carta alluminio e mettiamo in forno a 180° per circa 40 – 45 minuti. Riduciamo poi a purea e facciamo raffreddare. Versiamo nella ciotola aggiungiamo gli amaretti sbriciolati in polvere, la mostarda di mele frullata, formaggio grattugiato, noce moscata e mescoliamo. Copriamo e mettiamo in frigo per qualche ora. Possiamo preparare il ripieno anche il giorno prima.

Farciamo i quadrotti di pasta con il ripieno e chiudiamo ottenendo i tortelli.

Scaldiamo la panna nella padella e aggiungiamo il taleggio a pezzetti, facciamo sciogliere a fiamma bassa. Cuociamo i tortelli in acqua bollente e salata, scoliamo e saltiamo in padella con burro e salvia, aggiungiamo il formaggio grattugiato e un pochino di acqua di cottura. Serviamo sulla fonduta di formaggio.

