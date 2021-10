Ricette Daniele Persegani: paccheri gratinati ripieni ai funghi

Che meraviglia la ricetta dei paccheri di Daniele Persegani, la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei paccheri ripieni di ricotta e funghi con una base di golosa besciamella. Un primo piatto perfetto per la domenica, una vera bomba questi paccheri in bianco perché non c’è ragù ma c’è una besciamella ricca perfetta per portare a cottura la pasta. Il ripieno con ricotta di bufala, funghi e speck e come sempre Daniele Persegani spiega tutto nel dettaglio, anche come si puliscono i funghi. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 22 ottobre 2021 e non solo.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Daniele Persegani – Paccheri gratinati ripieni ai funghi

Ingredienti: 350 g di paccheri, 300 g di funghi porcini freschi, 1 spicchio d’aglio, 2 rametti di timo, 1 rametto di aneto, 1 mazzetto di prezzemolo, 400 g di ricotta di bufala, 100 g di formaggio grattugiato, 80 g di speck, ½ l di latte, 50 g di burro, 30 g di farina 00, 80 ml di panna, 150 g di gruyèr, 3 tuorli, noce moscata, sale e pepe, olio evo

Preparazione: puliamo i funghi, Persegani dice che se li usiamo subito possiamo anche passarli velocemente sotto l’acqua corrente, li tagliamo a fettine e li mettiamo in padella con un pochino di olio e l’aglio, aggiungiamo poi timo e aneto, facciamo cuocere a fiamma alta e facciamo asciugare bene. Togliamo i funghi e nella stessa padella facciamo rosolare lo speck tagliato a bastoncini. Uniamo funghi e speck. Aggiungiamo la ricotta e mescoliamo.

Facciamo la besciamella, nella pentola sciogliamo il burro, uniamo la farina, mescoliamo e facciamo cuocere un pochino solo dopo uniamo il latte caldo, mescoliamo sempre e portiamo a cottura, saliamo e aggiungiamo noce moscata. Togliamo dal fuoco e uniamo il formaggio gruyer e mescoliamo. Uniamo la panna liquida e solo dopo i tuorli, mescoliamo tutto bene.

Cuociamo la pasta in acqua bollente salata ma solo per pochi minuti, facciamo raffreddare con un po’ di olio di oliva. Farciamo i paccheri con il ripieno di ricotta e disponiamo sulla teglia in piedi e su una base di besciamella ricca. Completiamo con altra besciamella e mettiamo in forno a 190° per circa mezz’ora, controlliamo la cottura.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".