Il primo piatto di oggi mercoledì 10 novembre 2021 di E’ sempre mezzogiorno, le lasagne con radicchio e ragù bianco, la ricetta di Mattia e Mauro Improta. Ovviamente è una ricetta golosa con più passaggi, lasagne fatte a quattro mani, un’ottima idea per la domenica perché queste lasagne radicchio e ragù bianco si possono preparare con largo anticipo. Un po’ di problemi oggi per gli Improta per la preparazione della lasagna a causa della besciamella non ancora pronta, troppo liquida, ma il tempo come sempre è poco e le lasagne hanno bisogno di tempo. Ecco la ricetta delle lasagne con radicchio, macinato e besciamella degli Improta.

Ricette Mattia e Mauro Improta – Lasagne con radicchio e ragù bianco E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti – Per la pasta: 300 g di farina 00, 100 g di semola, 1 uovo intero, 180 g di tuorli

per la besciamella: 1 l di latte, 100 g di burro, 100 g di farina, 200 g di brie, noce moscata, sale

per il condimento: 400 g di macinato di maiale, 1 costa di sedano, 1 cipollotto, 1 carota, 1 rametto di rosmarino, 1 mazzetto di finocchietto, 1 bicchiere di vino bianco, 500 g di radicchio, 80 g di formaggio grattugiato, olio evo, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina e la semola con le uova, facciamo riposare coperto e poi tiriamo la sfoglia. Lessiamo in acqua bollente e salata con un goccio di olio, scoliamo dopo pochissimo e facciamo asciugare su un canovaccio.

Prepariamo la besciamella, mettiamo burro e farina nella pentola, facciamo sciogliere il burro, mescoliamo con la farina fino a quando è ben amalgamato, poi aggiungiamo il latte caldo, mescoliamo e facciamo addensare sul fuoco, sempre mescolando. Aggiungiamo sale, noce moscata grattugiata e il brie, mescoliamo bene il tutto.

In un tegame un pochino di olio e aggiungiamo il radicchio a pezzetti, sale, pepe. In una padella facciamo il soffritto con il trito di sedano, cipolla e carota, uniamo la carne macinata, facciamo un po’ rosolare e poi sfumiamo col vino, uniamo le erbe aromatiche e facciamo cuocere 20 minuti.

Nella teglia uno strato di besciamella, la sfoglia, la carne con il sughetto, radicchio, formaggio grattugiato e ancora besciamella e proseguiamo con gli strati. Terminiamo con la besciamella e il formaggio grattugiato, mettiamo in forno 20 minuti a 170 – 180°.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".