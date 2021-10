Ricette Mauro Improta: pizzelle fritte mare e monti

La ricetta delle pizzelle mare e monti di Mattia e Mauro Improta, le pizzelle fritte di oggi 27 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una base perfetta con un impasto suggerito dagli Improta e poi le pizzette fritte diventano mare e monti in base al condimento scelto. Ce n’è per tutti i gusti, sono tutte golose le pizzelle fritte degli Improta. Posiamo condire le pizze fritte E’ sempre mezzogiorno con passata di pomodoro e mozzarella, con funghi, gamberi al vapore, con i broccoli, insomma davvero come vogliamo. Ecco la ricetta di oggi degli Improta ma non perdete gli altri suggerimenti del giorno.

Ricette Mauro Importa E’ sempre mezzogiorno – Pizzelle mare e monti

Ingredienti: 750 g di farina 00, 500 ml di acqua, 2 g di lievito, 20 g di sale, zucchero, 500 ml di olio di semi di arachidi

per le farciture: 150 g di broccoli lessi, 5 filetti di acciughe, 80 g di scaglie di pecorino, peperoncino fresco, 100 g di funghi prataioli, 8 gamberi, scorza di 1 limone, 1 mazzetto di maggiorana, prezzemolo tritato, 100 ml di passata di pomodoro, 100 g di provola a fette, 50 g di formaggio grattugiato, basilico, olio evo, sale e pepe

Preparazione: ovviamente iniziamo dall’impasto e nella ciotola versiamo gran parte della farina e il lievito che abbiamo sciolto nell’acqua con una presa di zucchero semolato. L’acqua deve essere a temperatura ambiente. Iniziamo ad impastare e solo dopo aggiungiamo il sale, il resto della farina e completiamo l’impasto. Copriamo la ciotola e facciamo lievitare 30 minuti a temperatura ambiente.

Dividiamo poi in panetti di circa 150 grammi, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare ancora per circa due ore. Poi stendiamo i singoli panetti e otteniamo i dischetti, le nostre pizzelle. Friggiamo le pizzelle in olio caldo e profondo, ne friggiamo pochissime alla volta. Facciamo ben dorare su ambo i lati, scoliamo su carta da cucina. Condiamo subito e serviamo.

I condimenti sono vari e di certo il più utilizzato è con passata di pomodoro e parmigiano grattugiato, mozzarella a dadini e via in forno il tempo di sciogliere la mozzarella, quindi 250° per pochi minuti. Completiamo col basilico fresco.

Per i broccoli li facciamo saltare già lessati in padella con olio, aglio, acciughe e peperoncino, saliamo, completiamo con il formaggio.

Per il condimento con i funghi facciamo andare i funghi tagliati a fettine in padella con olio, aglio, sale e prezzemolo. Per i gamberi li cuociamo a vapore aggiungendo corza di limone e maggiorana. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

