Ricette Daniele Persegani: chicchi di mais con zola e noci

Un gustoso primo piatto di Daniele Persegani, la ricetta dei chicchi di mais con formaggio e noci. Gorgonzola e noci ma non solo perché sono i chicchi ad essere buonissimi perché fatti con la polenta avanzata, con le uova e il formaggio grattugiato. Possiamo arricchire gli gnocchetti al gorgonzola e noci di Daniele Persegani anche con una cialda di formaggio sbriciolata. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 novembre 2021 la ricetta di un primo piatto che possiamo in parte preparare anche il girono prima. Se abbiamo della polenta avanzata non dimentichiamo la ricetta di queste chicchi di mais, buonissimi. Non perdete le ricette di Persegani e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, soprattutto i panini morbidi di Fulvio Marino.

Ricette Daniele Persegani E’ sempre mezzogiorno – chicchi di mais

Ingredienti: 600 g polenta avanzata, 2 uova, 100 g formaggio grattugiato, noce moscata, 60 g amido di mais, 200 g gorgonzola, 50 g noci, sale e pepe

Preparazione: abbiamo la polenta avanzata, mettiamo nella ciotola sbriciolata e aggiungiamo le uova, la noce moscata e lavoriamo bene, otteniamo un composto omogeneo a cui aggiungiamo l’amido di mais, il formaggio grattugiato e lavoriamo ancora, il composto sarà ben più asciutto ovviamente, perfetto per formare i chicchi.

Versiamo il composto nella sacca e tagliamo gli gnocchetti che facciamo cadere direttamente nella pentola con l’acqua bollente. Sono cotti quando salgono a galla, scoliamo e se vogliamo li possiamo tenere da parte, basta condirli con un po’ di olio o come suggerisce Persegani conservarli tra due fogli di carta forno. Possiamo infatti preparare in anticipo gli gnocchi e tenerli in frigo.

In padella versiamo il gorgonzola e lo facciamo sciogliere a fiamma bassa mescolando. Poi aggiungiamo le noci sbriciolate. Versiamo i chicchi in padella, spadelliamo e abbiamo il goloso piatto di oggi.

