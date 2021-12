Ricette di Capodanno: tagliatelle della festa di Mauro Improta

La ricetta delle tagliatelle della festa, la ricetta di Capodanno di Mattia e Mauro Improta ma ovviamente è il primo piatto perfetto sempre e non solo per le feste di Natale. Un primo piatto con le aragoste e con le cozze ma è una ricetta semplice. Possiamo preparare la pasta in fresca in casa e ottenere delle gustose tagliatelle a due colori o comprare la classica paglia e fieno, la pasta già pronta. Come sempre non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno con i bravissimi Mattia e Mauro Improta ma non perdete anche gli altri consigli per Capodanno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Tagliatelle della festa per Capodanno

Ingredienti – per la pasta: 230 g di farina 00, 2 uova, 60 g di spinaci lessi

per la salsa: 3 aragoste da 250 g, 300 g di cozze, 200 g di trito di sedano, carota e cipollotto, 15 pomodorini del pendolo, 50 ml di brandy, 60 g di uova di lompo, 1 mazzetto di prezzemolo fresco, olio evo, sale e pepe

Preparazione: iniziamo dalla pasta e dividiamo la farina a metà. In una parte uniamo l’uovo, un’altra l’uomo e anche gli spinaci lessati, strizzati e frullati. Otteniamo i due panetti che facciamo riposare almeno 30 minuti coperti. Possiamo tagliare le tagliatelle separate oppure sovrapporre le sfoglie di due colori e ottenere le tagliatelle da un lato verdi e dall’altro bianche.

Passiamo dal trito di sedano, carota e cipollotto, facciamo soffriggere con un po’ di olio e aggiungiamo nel tegame le aragoste ovviamente già tagliate a metà. Un po’ di prezzemolo tritato, alziamo la fiamma e sfumiamo col brandy. Solo dopo aggiungiamo i pomodorini a pezzi, le cozze e mettiamo il coperchio per farle aprire.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, aggiungiamo un po’ di acqua di cottura al sugo con le aragoste, pochi minuti di cottura e ricaviamo dalle aragoste la polpa e rimettiamo nel tegame, facciamo insaporire.

Scoliamo la pasta e saltiamo nel sugo. Serviamo completando con uova di lompo e prezzemolo fresco tritato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".